Польские автоперевозчики полностью разблокировали границу с Украиной

Польские автоперевозчики полностью завершили акции протеста на границе с Украиной. Вечером 16 января было восстановлено движение грузового транспорта через последний остававшийся заблокированным пограничный переход "Ягодин-Дорохуск". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Ранее в течение дня было завершено блокирование пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Этому предшествовало соглашение польских дальнобойщиков и их работодателей, которые блокировали погранпереходы с Украиной с ноября прошлого года, с правительством Польши о частичном удовлетворении их требований.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак подтвердил достижение соглашения, однако подчеркнул, что переговоры о требованиях участников протестов будут продолжены. Официально акции протеста приостановлены до 1 марта.

Ранее активисты разблокировали крупнейший автомобильный погранпереход между Польшей и Украиной "Медыка-Шегини".

Польские перевозчики заблокировали грузовое движение на границе с Украиной в ноябре. Среди их требований была отмена так называемого транспортного безвиза для украинских международных перевозчиков, то есть правил, в соответствии с которыми украинские траспортные компании могут работать на рынке Евросоюза. Польские перевозчики, имеющие самый большой автопарк в ЕС, опасаются конкуренции с украинскими, отмечала украинская редакция "Форбс".

Как сообщается, блокирование украинско-польской границы привело к снижению в последний месяц экспорта из Украины через наземные пункты пропуска на 40%. В очереди на границе выстроились сотни грузовиков. Движение легкового автотранспорта не ограничивалось.

Сформированное в декабре новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском начало переговоры с участниками акций протеста, в результате которых удалось достигнуть компромисса.