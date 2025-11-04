Польские СМИ: активист Игорь Рогов признался в шпионаже на ФСБ

Российский активист, бывший сотрудник штаба Навального в Саранске и координатор мордовского отделения "Открытой России" Михаила Ходорковского Игорь Рогов признался в работе на ФСБ России, пишет польское издание Wiadomosci со ссылкой на материалы дела. Оно раскрывает подробности того, как местные спецслужбы вышли на Рогова и что ему вменяют

Рогова и его жену Ирину задержали в Польше в 2024 году. Туда пара уехала вскоре после начала войны России против Украины, а вскоре Рогов получил политубежище в Польше. Он представлялся в русскоязычной диаспоре активистом оппозиции и утверждал, что организовывал демонстрации в Силезии против режима Владимира Путина.

Власти Польши предоставляли россиянину жилье (студенческое общежитие в Сосновце, где он жил с женой), бесплатное обучали его на IT-специалиста, а также выплачивали ежемесячные стипендию и социальную помощь в размере 5000 злотых (более 1300 долларов). При задержании Рогов называл Польшу "своим вторым домом".

В материалах дела при этом сказано, что Рогов признался в сотрудничестве с российской спецслужбой и сборе для неё информации в Польше.

"Я должен был заниматься тем, что мне нравится, влиться в ряды российских оппозиционеров, знакомиться с новыми людьми и в конечном итоге сообщать обо всем в Федеральную службу безопасности России. Мне казалось, что я приношу больше пользы, чем вреда, — рассказал Игорь в своих показаниях. — На меня оказывали давление, потому что мне казалось, что эти люди знают обо мне все. Я всего этого боялся".

Также, по словам Рогова, российские спецслужбы якобы шантажировали его тем, что если он не предоставит нужные отчеты, они мобилизуют его отца на войну с Украиной.

По версии польского следствия, Рогов с февраля по август 2022 года собирал и передавал ФСБ информацию о российских оппозиционерах, проживающих в Польше, о лицах и организациях, оказывающих им содействие, а также информацию о сотрудниках польского МИДа и учителях Силезского университета, преподававших польский язык россиянам.

Когда его супруга Ирина, проведя некоторое время в Польше, решила навестить родственников в России, муж дал ей ей польскую водку и коробку печенья – подарки, которые она должна была упаковать и отправить в России по указанному адресу. В посылке была флешка с зашифрованными отчетами мужа для ФСБ.

Польские спецслужбы утверждают, что заинтересовались парой после того, как отношения Игоря и Ирины в Польше испортились. По словам женщины, муж изменил ей , а она в ответ начала рассказывать российским знакомым в Польше, что Игорь еще со студенческих времен работает на ФСБ – якобы он писал для них отчеты с различных конференций "Открытой России".

Эти рассказы в итоге дошли до польских спецслужб, которые начали сопоставлять показания поссорившихся супругов, раскрывая их совместную деятельность. После задержания Рогова следователи нашли в смартфоне россиянина фотографии газопровода в Сосновце и других инфраструктурных объектов в Польше. Кроме того, Рогову писали сообщения, что срок действия его визы в Польше якобы истекает, и ему необходимо срочно вернуться в Россию. Следователи решили, что это было похоже на подготовку его побега.

Также Рогова в Польше обвинили в подготовке диверсии. По данным следователей, он в сговоре с двумя гражданами Украины и гражданином России принимал участие в отправке и организации получения посылки, в которой были компоненты взрывного устройства: жидкая взрывчатка, взрыватели и блок питания. Посылку обнаружили на крупном складе курьерской компании в Лодзинском воеводстве Польши, она стала одной из более чем десятка посылок, которые связанные с Россией люди рассылали по разным городам Европы.

Первое слушание по делу супругов назначено на 8 декабря в Окружном суде города Сосновец. Если вина Рогова и его жены в шпионаже будет доказана, им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

Польские власти публикацию Wiadomosci не комментировали.