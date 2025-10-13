Прокуратура Польши передала в суд дело о шпионаже против бывшего координатора "Открытой России" Игоря Рогова и его жены Ирине. Об этом сообщается на сайте польской Национальной прокуратуры.

В пресс-релизе ведомства не называются полные имена обвиняемых, однако ранее об уголовном деле против россиян сообщали их друзья и близкие. По версии следствия, с февраля по август 2022 года Рогов сотрудничал с ФСБ: собирал и передавал спецслужбе информацию о российских оппозиционерах, проживающих в Польше, а также о лицах и организациях, оказывающих им содействие.

Собранные сведения на зашифрованном электронном носителе он отдавал своей жене для дальнейшей передачи сотрудникам ФСБ, утверждает обвинение. Кроме того, заявляется в обвинительном заключении, в июле 2024 года Рогов в сговоре с двумя гражданами Украины и гражданином России принимал участие в отправке и организации получения посылки, в которой было взрывное устройство. Посылку отправила гражданка Украины, которая в августе 2025 года уже была признана виновной польским судом.

С момента задержания Рогов находится под стражей. Помимо шпионажа, ему вменяют создание непосредственной угрозы жизни и здоровью большого количества граждан, а также имуществу в значительных размерах путем подрыва. Его жену, как сообщалось ранее, обвинили в пособничестве и шпионаже, передаёт “Настоящее Время”.

Роговы получили в Польше политическое убежище. Их знакомые уверены в их невиновности. Программа "Вот так" рассказывала, что эпизод с бомбой мог быть операцией украинских спецслужб. Анонимный собеседник программы утверждал, что взрывное устройство должно было "помочь хорошим людям с украинским гражданством против плохих".

Собеседник канала утверждает, что задержание Рогова может быть связано с тем, что польские спецслужбы были недовольны проведением операции без их ведома. Авторам материала не удалось получить подтверждений этой версии у польской или украинской стороны.