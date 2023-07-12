Польские врачи начали обследование Михаила Саакашвили

Группа польских врачей начала всестороннее медицинское обследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В 2021 года Саакашвили отбывает шестилетний срок наказания за "злоупотребления властью"в период своего президентства.



Приговор грузинского суда был политически мотивирован, считает заключённый политик. За время пребывания в грузинской тюрьме здоровье Михаила Саакашвили ухудшилось. Он неоднократно проводил голодовки протеста.



"Мы не бросаем друзей в беде, – написал Моравецкий в "Твиттере". – По моей просьбе группа польских врачей... начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии".



Ранее польские власти предлагали грузинскому правительству отправить Саакашвили на лечение в Польшу. Бывший президент Грузии также просил перевести его на лечение за границу.