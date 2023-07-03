Зеленский потребовал отправить Саакашвили в Украину на лечение

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили позволили выехать в Украину для лечения. Он напомнил, что у Саакашвили есть и украинское гражданство. Зеленский отдал распоряжение МИД вызвать посла Грузии в Киеве и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси по этому вопросу.

Поводом для заявления Зеленского стало очередное судебное заседание по делу Саакашвили в понедельник. Экс-президент Грузии участвовал в нём по видеосвязи из клиники "Вивамед". На видео Саакашвили выглядит крайне истощённым. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, политик начал своё выступление на украинском языке, а затем выступил с политическими заявлениями и обратился к спикеру парламента Шалве Папуашвили с просьбой извиниться за то, что "его довели до такого состояния".

В своём твиттере Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей" и напомнил, что Киев неоднократно просил Тбилиси согласиться на возвращение Саакашвили в Украину, а западные партнёры предлагали свои варианты.