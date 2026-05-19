Польский экс-министр перед сменой власти в Венгрии бежал в США

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Жёбро, которого в Польше обвиняют в ряде уголовных преступлений, смог уехать из Венгрии, где ранее он получил убежище, в Соединённые Штаты при помощи Госдепартамента США. Это утверждает со ссылкой на источники агентство Reuters. Власти Польши подтвердили, что Жёбро находится в США, премьер-министр страны Дональд Туск назвал предоставление бывшему министру права на жительства в Соединённых Штатах "шокирующим" решением".

О том, что бежавший из Польши экс-министр находится в США, ранее сообщили польские журналисты. Впоследствии это подтвердил он сам, заявив, что начал работать журналистом на польском телеканале TV Republika, связанном с правоконсервативными кругами. Жёбро покинул Венгрию в начале мая, незадолго до смены власти в этой стране - на место Виктора Орбана, правительство которого предоставило ему убежище, пришёл Петер Мадьяр, который обещал экстрадировать его в Польшу.

Как пишет Reuters, заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау распорядился, чтобы Жёбро была выдана необходимая виза для въезда в страну. Утверждается, что он получил журналистскую визу. Власти Венгрии заявили, что он не вылетел в США непосредственно из Будапешта, а, вероятно, сначала выехал в другую страну ЕС и улетел уже оттуда. В Госдепартаменте отказались комментировать выдачу визы экс-министру.

Жёбро - представитель правоконсервативной партии "Право и справедливость", политический оппонент нынешних властей Польши. Он утверждает, что его преследование политически мотивированно. Власти Польши утверждают, что в его отношении выдвинуто 26 обвинений, связанных с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, и отрицают политическую подоплёку преследования. Помимо прочего утверждается, что он использовал средства, выделенные ЕС на помощь жертвам преступлений, для закупки системы Pegasus, которая, как утверждается, использовалась для слежки за политическими оппонентами.

Reuters утверждает, что посол США в Польше Том Роуз пришёл к выводу, что Жёбро преследуют за его консервативные взгляды, и попросил Ландау помочь ему. Официально это не подтверждено.

Роуз ранее критиковал представителей польских властей за их высказывания в отношении президента Дональда Трампа и его администрации. Польские политики, в свою очередь, критиковали Роуза.