Польский премьер заявил, что Европа вошла в "предвоенную эпоху"

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью европейским средствам массовой информации поделился своими суждениями о нынешнем развитии ситуации на Европейском континенте. Европа вошла в "предвоенную эпоху", заявил Туск. Он считает, что если Россия добьётся победы над Украиной, никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности.

Польский премьер сказал, что "война перестала быть понятием, которое относится к прошлому". "Она вполне реальна, и она началась два года назад", – подчеркнул Туск.

Заявления польского премьера прозвучали в день, когда Россия вновь подвергла массированному обстрелу энергетические объекты в Украине, применив ракеты и дроны. Би-би-си обращает внимание на то, что некоторые ракеты были направлены на объекты во Львовской области, граничащей с Польшей. Польское командование сообщило, что во время обстрела были подняты в воздух самолеты ВВС Польши и государств НАТО.

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Туск также прокомментировал утверждения российских властей о том, к теракту в московском "Крокус Сити Холле" якобы причастны власти Украины. Слова президента России Владимира Путина о причастности Киева к нападению свидетельствуют о его "явном желании оправдать всё более жестокие удары по гражданским целям в Украине", отметил польский премьер. Туск обратил внимание, что ранее на этой неделе Россия впервые ударила по Киеву гиперзвуковыми ракетами.

В первом интервью после своего возвращения на должность премьер-министра Польши Туск призвал европейские правительства делать больше для укрепления безопасности.

Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США — Дональд Трамп или Джо Байден, Европа станет более выгодным партнёром Вашингтона, если будет больше рассчитывать на себя в вопросах обороны, заявил Дональд Туск.

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