Варшава приостановила Договора об обычных вооружённых силах в Европе

Варшава приостановила действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда. Причиной названы денонсация договора Москвой и действия России, направленные на дестабилизацию обстановки в Европе и мире.

В пояснении на сайте польского президента говорится, что Варшава, оставаясь формальным участником соглашение, не будет обязана выполнять его положения.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском.

Он вводил для участников договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов.

В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.



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