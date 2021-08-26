Польский журналист подписал письмо в защиту свободы слова и был уволен

Польский журналист Radio Gdańsk Марцин Миндыковски был уволен после того, как он подписал обращение журналистов в защиту телеканала TVN и свободы слова. Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на друзей журналиста.

По словам знакомых Миндыковского, после подписания обращения он был вызван на "дисциплинарную беседу". Затем журналист получил письмо, в котором сообщалось об его увольнении без объяснения причин, пишет OKO.press.

Подписи под обращением в защиту свободы слова начали собирать 28 июля, незадолго до рассмотрения парламентом Польши поправок к закону о телерадиовещании, которые усложняют доступ иностранных компаний на местный медиарынок. Власти заявляли, что поправки нацелены на противодействие Китаю, России и арабским странам. По мнению оппозиции, закон направлен против телеканала TVN, принадлежащего американской компании Discovery Inc. Он часто критикует правящую партию "Право и справедливость".

К 7 августа обращение подписали 777 журналистов. 10 августа в Польше прошла акция против инициативы властей ограничить доступ на рынок иностранным СМИ. Демонстранты высказывали опасения, что в страну может прийти цензура. 11 августа парламент Польши все же принял поправки к закону.

Разногласия по закону о медиа привели к распаду в Польше правящей коалиции. В день принятия поправок президент Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера и лидера партии "Согласие" Ярослава Говина. Одной из причин стало несогласие Говина с предложенными поправками к закону о телерадиовещании, а также по вопросу о налоговой реформе.

"Согласие" объявило, что покидает правящую коалицию во главе с "Правом и справедливостью" Ярослава Качиньского. Коалиция консерваторов потеряла 13 голосов. Теперь у нее 219 мандатов вместо необходимого 231.

Бывший глава Евросовета Дональд Туск написал в твиттере, что правительство страны достойно только ухода в отставку.