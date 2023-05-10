Правительственный Комитет по стандартизации географических названий в Варшаве рекомендовал использовать только польское название Крулевец для российского Калининграда. Изменение вступило в силу 9 мая, — говорится на сайте комиссии.

В тексте решения указано, что польский комитет посчитал российское название города "искусственным" и "не связанным с его историей". Комиссия посчитала, что русское название города является "навязываемым из-за пределов страны" "элементом символического пространства России".

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что город находится рядом с границами Польши, но его имя принадлежит "преступнику, виновному, в том числе в вынесении постановления о массовом убийстве поляков" (Катынскому расстрелу).

В решении говорится, что "ни одно государство не может быть принуждено к использованию неприемлемых им названий на родном языке". Калинградскую область правительство рекомендовало называть Крулевецкой, такое название в польском раньше не использовалось. Решение было одобрено министерством иностранных дел Польши, а в России на момент публикации новости не комментировалось.