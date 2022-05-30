Польза санкций. Александр Подрабинек – об опасности передозировки

Всякое лекарство в избыточной дозе становится ядом. Это справедливо не только для медицины, но и для политики. Западные санкции в отношении России, несмотря на их общую благотворность, при избыточном и неразборчивом применении могут вызвать обратный эффект.

Запад 20 лет сквозь пальцы смотрел на выкрутасы российского авторитаризма, предпочитая с Путиным не ссориться, а договариваться. Дружба с плохими парнями из Кремля сулила торговые выгоды, дешевые энергоносители и относительную стабильность на европейском континенте. Некоторым западным политикам удавалось даже устраивать личные дела – персональная стабильность тоже не последнее дело.

Теперь, когда многолетнее благодушие и снисходительность к тирании обернулись кровавой войной с Украиной, Запад спешит наверстать упущенное. Санкции против России сыплются как из рога изобилия, и эффект их стал наконец заметен, хотя и применяются они с большим запозданием. Но лучше поздно, чем никогда.

Между тем ажиотаж, с которым Запад проводит санкционную политику, напоминает старый анекдот про неудачливого хирурга. Он долго оперирует больного с аппендицитом, никак не может найти злосчастный аппендикс и наконец наотмашь режет больного скальпелем вдоль и поперек, истерично причитая: "Ну, ничего не получается!"

Не исключено, что отчаянно размахивая скальпелем в операционной, врач ненароком вырежет и аппендикс, но станет ли больному от этого легче – большой вопрос. В нашем случае отличие между аккуратной операцией и размахиванием скальпелем состоит в разнице между санкциями против страны и санкциями против ее руководства.

Проблема совсем не в том, что от широких санкций против России пострадают рядовые граждане – они тоже несут свою часть ответственности за недостаток смелости и покорность перед узурпаторами власти. Конечно, требовать от людей жертвенности в противостоянии с диктатурой затруднительно, но отвечать за это тем не менее приходится. Впрочем, такие неприятности, как рост цен, коллапс экономики, затруднение банковских транзакций, ограничения на посещение многих стран или уход с российского рынка иностранных компаний, – это сущая ерунда в сравнении с тем, что приходится терпеть украинцам после вторжения в их страну российской армии. На фоне этого о тяготах войны для жителей России даже и говорить неловко.

Проблема также не в том, что от западных санкций страдают и те, кто по политическим соображениям покинул Россию – в конце концов они повинны в становлении диктатуры ничуть не меньше, чем те, кто остался в стране. Бегство из опасной России на безопасный Запад не дает им никаких преимуществ и не снимает с них нашу общую вину. Как бы даже не наоборот.

Проблема в том, что некоторые санкции играют на руку Путину. Для того чтобы понять это со всей очевидностью, надо обратиться к недавней истории страны. Вряд ли у кого-то еще остаются сомнения в том, что Путин и его окружение пытаются восстановить советскую систему, воссоздать СССР 2.0. Реставрация тоталитарных порядков наилучшим образом соответствует целям и методам нынешней российской политики. Все, что ведет к тоталитаризму, приветствуется Кремлем, все, что препятствует, – осуждается.

Закрытость страны от окружающего мира – одна из основных черт тоталитарного режима. Отсечь Россию от "западного влияния" – актуальная кремлевская задача, которая сейчас даже не скрывается. Вспомним, как жили в СССР: изоляция от западной культуры, запрет свободного книгопечатания, глушение западного радио, отсутствие телефонных коммуникаций с окружающим миром, запрет на обращение иностранной валюты, "железный занавес" на советских границах. Все это – образцы для подражания, привлекательные цели для Путина.

Отказ от культурного обмена закрывает Россию. Отказ от посещения страны западными исполнителями закрывает Россию. Отказ западных писателей издаваться в России закрывает страну. Уход из страны телекоммуникационных компаний или невозможность пользоваться ими закрывает Россию от мира. Запрет россиянам на въезд в западные страны становится прообразом "железного занавеса". Воспитательное значение этих мер для обычного "человека с улицы" стократно перекрывается пользой, которую эти меры приносят делу реставрации тоталитаризма в России. Надо ли помогать Путину в этом? Надо ли ускорять движение России к тоталитарному состоянию и закрытому обществу?

Может быть, стоит наносить точечные удары в болезненные места российского авторитаризма, а не увлекаться ковровыми бомбометаниями по всем целям без разбору? Кремль любит "бомбить Воронеж", значит ли это, что Запад должен делать то же самое?

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист



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