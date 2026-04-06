Пользователи в России сообщают о масштабном сбое в интернете

Во многих регионах России вечером в понедельник фиксируются сбои в работе многих интернет-ресурсов и приложений, в том числе сайтов и приложений банков, операторов связи, включая Ростелеком, "Госуслуг", ряда организаций, а также игровых сервисов.

Это следует из данных о жалобах пользователей на сайтах Downdetector и Сбой.рф. По их данным, число жалоб в вечерние часы 6 апреля резко возросло. В частности проблемы возникли в работе серисов Альфа-банка, Сбербанка, Газпромбанка, "Триколора", НТВ Плюс, Discord и "Мира танков". Меньше проблем у "Билайна", Т-Банка, Банка ВТБ и Telegram.

3 апреля в России произошёл массовый сбой в работе банковских приложений. В течение нескольких часов пользователи, в том числе в Москве, не могли нормально пользоваться не только приложениями, но и оплачивать картами покупки и снимать наличные деньги.

Сбои коснулись множества регионов России. Во многих регионах, как отмечало CNews, перестали работать не только приложения, но и банкоматы. Ряд экспертов связали сбой с блокировками, которые осуществляет Роскомнадзор. В ведомстве потребовали от СМИ удалить материалы с такими утверждениями.