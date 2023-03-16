Бывший начальник полиции Кизлярского района Дагестана, полковник Гази Исаев признан виновным в причастности к терактам в московском метро в 2010 году и приговорён к пожизненному сроку и лишению звания. Об этом 16 марта сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала Второго Западного окружного военного суда в Москве.

Гособвинение заявляло, что в 2009–2010 годах Исаев был членом радикального исламистского подполья в Дагестане и поставлял запрещённой в России организации “Имарат Кавказ” сведения о работе полиции. Кроме того, согласно приговору суда, Исаев лично доставил на автостанцию в Кизляре одну из смертниц, позднее взорвавшуюся в Москве.

Кроме этого, Исаеву вменяли причастность к совершенному двумя днями позднее взрыву в Кизляре — там погибли 12 человек, в том числе 9 сотрудников полиции.

Исаев отрицает вину. Полковник был отмечен наградами за борьбу с терроризмом. Он считает, что показания на него дали люди, которых он помогал задерживать. В ноябре 2020 года, вскоре после его задержания, в поддержку полицейского провели митинг его коллеги, хотя участвовать в протестных акциях им запрещает закон. Многие коллеги присутствовали на оглашении приговора, передаёт "Кавказский узел".