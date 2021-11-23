Полковник Росгвардии арестован по делу о взятке в 10 млн рублей

В Москве по делу о взятке арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, два года назад он получил 10 миллионов рублей и кофемашину от представителей компании "Спецшвейснаб", поставлявшей форму для росгвардейцев. Взамен компания заключила дополнительные контракты на сумму почти в два миллиарда рублей.

Факты коррупции вскрылись в ходе громкого расследования о якобы имевшем место завышении цен на форму. Сами производители заявили, что её стоимость была ниже рыночной, а компанию, по их версии, устраняют с рынка как опасного конкурента.

Источники "Коммерсанта" утверждают, что Копытов сотрудничает со следствием.

Дело в отношении полковника Росгвардии стало новым эпизодом в другом расследовании о крупном мошенничестве, отмечает издание. По версии следствия, из бюджета были похищены 164 миллиона рублей при исполнении госконтрактов компанией "Спецшвейснаб" на поставку Росгвардии вещей по завышенным ценам. Гендиректора компании Игоря Шальнова отправили в СИЗО, но потом освободили.

В то же время было возбуждено ещё одно дело по той же статье, но о завышении цен на форму для росгвардейцев на 680 миллионов рублей. Его объединили в одно производство с делом Шальнова. Тогда же появились данные, что главные претензии по объединенному делу могут предъявить бывшему заместителю директора Росгвардии по тылу Сергею Милейко.

В июле Милейко был признан виновным в мошенничестве с недвижимостью и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом в декабре 2020 года Милейко отправили под арест по делу о мошенничестве при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам.