Бывшего замдиректора Росгвардии приговорили к шести годам колонии

Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко признан виновным в мошенничестве с недвижимостью и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор внес Реутовский гарнизонный военный суд, пишет РИА Новости. Также Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тысяч рублей. Прокурор просил для Милейко восемь лет лишения свободы.

Второй фигурант дела — бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин — приговорен к 4 годам колонии. В материалах дела ущерб от действий Милейко и его соучастника оценивается в 9 миллионов 776 тысяч рублей.

Милейко, который в Росгвардии курировал тыловые вопросы, был отправлен в отставку указом президента в июле 2019 года. Милейко задержали в октябре 2020 года. Расследование по делу, по которому он проходил подозреваемым, начали после проверки военной прокуратуры. Внимание привлекло нежилое помещение, которое с 2012 года принадлежит жене Милейко. Квартира находится в доме, который был построен для семей военнослужащих.

Следствие предположило, что с помощью подложных документов помещение было оформлено на пожилую родственницу Милейко, а затем по заниженной стоимости перепродано его супруге. Последняя открыла там парикмахерскую. Сделку по передаче квартиры частному лицу оформлял Прокудин. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, но позже расторг его, так как был согласен только с частью обвинений .

"Коммерсантъ" писал, что Милейко может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о мошенничестве при закупках обмундирования для Росгвардии. Ущерб по этому делу, сообщало издание, оценивается почти в 700 миллионов рублей.

Милейко, который в Росгвардии курировал тыловые вопросы, был отправлен в отставку указом президента в июле 2019 года.