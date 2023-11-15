Полковник СК, осуждённый за взятку в $1 млн, помилован за участие в войне

Бывший полковник Следственного комитета России Алексей Крамаренко, осуждённый по делу о взятке в миллион долларов, получил помилование за участие в войне в Украине.

По данным СМИ, Крамаренко подписал контракт с Минобороны более полугода назад – после того как бывшему следователю отказали в условно-досрочном освобождении. На территории Украины Крамаренко является командиром штурмового отряда, а в декабре уже должен вернуться домой.

Алексей Крамаренко руководил следственным управлением по Центральному административному округу Москвы. В 2021 году суд приговорил его к 10 годам колонии и штрафу в 195 миллионов рублей, признав виновным в получении крупной взятки. Согласно материалам уголовного дела, Крамаренко и ещё несколько высокопоставленных офицеров Следственного комитета получили миллион долларов от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из-под стражи двух его подручных.