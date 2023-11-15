Полковник СК, осуждённый за взятку в $1 млн, помилован за участие в войне

Бывший полковник Следственного комитета России Алексей Крамаренко, осуждённый по делу о взятке в миллион долларов, получил помилование за участие в войне в Украине.
По данным СМИ, Крамаренко подписал контракт с Минобороны более полугода назад – после того как бывшему следователю отказали в условно-досрочном освобождении. На территории Украины Крамаренко является командиром штурмового отряда, а в декабре уже должен вернуться домой.
Алексей Крамаренко руководил следственным управлением по Центральному административному округу Москвы. В 2021 году суд приговорил его к 10 годам колонии и штрафу в 195 миллионов рублей, признав виновным в получении крупной взятки. Согласно материалам уголовного дела, Крамаренко и ещё несколько высокопоставленных офицеров Следственного комитета получили миллион долларов от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из-под стражи двух его подручных.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений на территории Украины, в российскую армию и частные военные компании начали вербовать заключённых, отбывавших наказания, в том числе, за совершение особо тяжких преступлений. Сначала этим занималась ЧВК "Вагнер", затем – Министерство обороны. Взамен согласия на участие в боевых действиях осуждённым через полгода пребывания на передовой обещается помилование. На данный момент известно уже о нескольких десятках случаев, когда помилованные, вернувшись с войны, вновь совершили преступления, включая убийства и изнасилования. В Кремле считают, что заключённые правильно получают досрочную свободу, поскольку "искупают кровью преступления на поле боя".
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