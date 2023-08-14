Осуждённый за жестокое убийство вышел на свободу через год благодаря "СВО"

Осуждённый в прошлом году за жестокое убийство женщины житель Архангельской области Вячеслав Самойлов оказался на свободе в связи с участием в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, сообщает архангельское издание 29.ru со ссылкой на мать Самойлова и его соседей.
В марте 2021 года в городе Новодвинск пропала 33-летняя Ольга Шлямина - финалистка всероссийского конкурса красоты. Позже её расчлененный труп нашли в лесополосе.
По результатам следствия по подозрению в убийстве был задержан сожитель женщины. Вину он признал, рассказав, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил Шлямину по голове, а после того, как понял, что она умерла, решил расчленить и спрятать тело.
В апреле 2022 года суд приговорил Вячеслава Самойлова к 9 годам и 7 месяцам колонии. У его жертвы остался малолетний сын. Родные и соседи Шляминой рассказывали тогда журналистам, что осуждённый всегда был агрессивным и регулярно избивал свою сожительницу.
Уже в колонии Самойлов был завербован на войну в Украину, там получил ранение, некоторое время пролежал в госпитале, после чего вернулся в Новодвинск - в результате процедуры помилования.
В комментарии журналистам 29.ru мать Самойлова заявила, что её сын "перед Богом сейчас чист".
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, частная военная компания "Вагнер" и лично её основатель, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто останутся живыми, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, уже вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования.
- В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися из Украины бойцами ЧВК "Вагнер". Так, в конце мая в Новосибирской области под арест отправили вагнеровца, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10 и 12 лет. А в начале августа в Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек был арестован вернувшийся с войны ранее судимый вагнеровец Игорь Софонов.
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