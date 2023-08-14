Осуждённый за жестокое убийство вышел на свободу через год благодаря "СВО"

Осуждённый в прошлом году за жестокое убийство женщины житель Архангельской области Вячеслав Самойлов оказался на свободе в связи с участием в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, сообщает архангельское издание 29.ru со ссылкой на мать Самойлова и его соседей.

В марте 2021 года в городе Новодвинск пропала 33-летняя Ольга Шлямина - финалистка всероссийского конкурса красоты. Позже её расчлененный труп нашли в лесополосе.

По результатам следствия по подозрению в убийстве был задержан сожитель женщины. Вину он признал, рассказав, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил Шлямину по голове, а после того, как понял, что она умерла, решил расчленить и спрятать тело.

В апреле 2022 года суд приговорил Вячеслава Самойлова к 9 годам и 7 месяцам колонии. У его жертвы остался малолетний сын. Родные и соседи Шляминой рассказывали тогда журналистам, что осуждённый всегда был агрессивным и регулярно избивал свою сожительницу.

Уже в колонии Самойлов был завербован на войну в Украину, там получил ранение, некоторое время пролежал в госпитале, после чего вернулся в Новодвинск - в результате процедуры помилования.

В комментарии журналистам 29.ru мать Самойлова заявила, что её сын "перед Богом сейчас чист".