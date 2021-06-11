Соратников Квачкова приговорили к 10 и 15 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил сторонников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Юрия Екишева приговорили к 15, а Павла Антонова к 10 годам колонии строгого режима. Екишева признали виновным в организации работы террористической организации, а Антонова — в участии в ней, сообщает "Медиазона".

Террористической организацией ранее признали основанное Квачковым движение "Народное ополчение имени Минина и Пожарского". По версии следствия, соратники полковника после этого продолжили участвовать в организации, переименовав её в Народное ополчение России. Екишев и Антонов были задержаны в 2019 году, ещё одного обвиняемого по этому делу суд ранее направил на принудительное лечение.

Владимир Квачков получил известность в 2005 году, когда его обвинили в организации покушения на Анатолия Чубайса. По этому делу он был оправдан, однако в 2013 году его приговорили к восьми годам колонии по обвинению в подготовке вооружённого мятежа. По данным следствия, его готовили члены "Народного ополчения" - созданной Квачковым парамилитарной имперско-националистической организации. Впоследствии его осудили еще на полтора года по делу о возбуждении ненависти и вражды. В феврале 2019 года Квачков, которому сейчас 73 года, вышел из колонии. Он продолжает резко критиковать российские власти.