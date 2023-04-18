Полковника из Генштаба оштрафовали за взятку стиральной машиной

Гарнизонный военный суд в Москве оштрафовал полковника Генерального штаба вооружённых сил России Ивана Мертвищева на 400 тысяч рублей и запретил ему занимать государственные должности в течение двух лет. Об этом сообщает "Коммерсант".

Мертвищева признали виновным по делу о покушении на мошенничество.

Изначально дело рассматривалось по статье о вымогательстве взятки. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. Но позже его переквалифицировали на статью "О покушении на мошенничество", уточняет газета. Гособвинитель просил назначить полковнику два года колонии.

Однако суд счёл смягчающими обстоятельствами полное признание вины, участие Мертвищева в боевых действиях в Чечне и наличие у него орденов. Кроме того, по информации "Коммерсанта" во время судебного процесса полковник написал рапорт с просьбой отправить его на войну в Украину.

По версии следствия, ответственный за призыв на военную службу полковник Мертвищев попытался получить взятку стиральной машиной у военного комиссара района Раменки.

Мертвищев позвонил военкому и "дал понять, что дела с набором призывников идут из рук вон плохо" и, что его проверка может "не лучшим способом отразиться на дальнейшей карьере самого комиссара". Стиральная машина, стоимостью не менее 70 тысяч рублей, решила бы проблемы, сообщил Мертвищев. Военком Раменок сделал вид, что согласился на взятку, а сам сообщил о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Полковника задержали, когда он приехал забирать стиральную машину.

Уголовное дело в отношении Мертвищева было возбуждено в ноябре прошлого года.

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