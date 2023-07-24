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Пытавшиеся поджечь военкомат в Выборге получили сроки от 6 до 13 лет

Окружной военный суд приговорил к срокам от шести до 13 лет колонии трёх жителей города Выборг в Ленинградской области за покушение на поджог местного военкомата. Они были арестованы в сентябре прошлого года.

Как сообщает ТАСС, осуждённых зовут Евгений Лагойда, Эльдар Воскресенский и Юрий Загурских. Свой замысел они не исполнили, поскольку, придя к военкомату, увидели охранника и уехали. Тем не менее суд признал Лагойду и Воскресенского виновными в покушении на теракт и приговорил к шести и 13 годам лишения свободы соответственно. Юрий Загурских признан виновным в организации террористической деятельности и получил 11 лет лишения свободы. Первые три года они должны будут провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

В суде уточнили, что дела Лагойды и Загурских рассматривались в особом порядке, они признали вину и заключили досудебное соглашение. Воскресенский вину не признал и утверждал, что приехал к военкомату отговаривать Лагойду от преступления.

В мае суд приговорил к 11 годам лишения свободы ещё одного жителя Выборга. По мнению ФСБ, он также пытался поджечь тот же выборгский военкомат.

  • После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
  • В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Затем в Генштабе РФ заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

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