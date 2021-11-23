Почти половина высланных из России таджикских мигрантов вернулась в страну под новым именем. После возвращения на родину рабочие заявляют об утере паспорта и делают себе новые документы на новое имя. В январе 2021 года срок рассмотрения заявления граждан Таджикистана на смену имени и фамилии был сокращён законом в три раза. Об этом рассказывается в расследовании Таджикской службы Радио Свобода — Радио Озоди.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Согласно статистике министерства юстиции Таджикистана, только с 2014 по первую половину 2021 года свыше 235 тысяч граждан сменили свои имена и фамилии. Только в виде официальных пошлин чиновники получили за это больше 31 миллиона долларов. Министр юстиции Музаффара Ашуриён объяснил это тем, что таджикские чиновники отказываются от русифицированных имён в пользу традиционных. Но официально в Таджикистане только 19 тысяч чиновников.

В миграционной службе министерства труда в свою очередь потверждают, что всплеск переименований может быть связан с работой в России. Представитель службы рассказал корреспонденту Озоди, что тенденция смены личности мигрантами началась приблизительно 14 лет назад, когда российские власти начали массово депортировать таджиков за различные нарушения. По информации миграционной службы, до конца 2020 года из России были депортированы более 272 тысяч граждан республики.

Автор расследования поговорил с 12 гражданами Таджикистана, которые неоднократно поменяв фамилию, получали новые паспорта и затем въезжали по ним в Россию. Среди них есть те, кто за 5-6 последних лет до четырёх раз менял документы. Все они были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы вернуться на заработки после депортации. Правозащитник Каримджона Ёров говорит, что многие мигранты платят за новые документы до 500 долларов взяток. Таким образом только коррупционный доход ответственных за это чиновников может, по грубой оценке, достигать 67,5 миллиона долларов.