Вся жизнь в двух чемоданах. Польша чем может помогает украинцам

С начала войны Украину покинули полтора миллиона человек – это больше, чем, к примеру, все население Эстонии. Люди бегут в соседние Польшу, Молдову, Словакию, Румынию и Венгрию. Больше всего беженцев на данный момент прибыло в Польшу – свыше миллиона. Польские власти с первого дня войны заявили, что готовы принять всех беженцев из Украины. Пока они исправно исполняют это обещание.

Однако ключевую роль сыграли не власти, а польские волонтеры, которые тысячами отправляются на границу, чтобы помогать женщинам и детям, бегущим из Украины (согласно распоряжению Государственной пограничной службы Украины, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покинуть страну из-за мобилизации).

Солидарность вчера и сегодня

24 февраля, в первый день российского вторжения, польская погранслужба сообщила о том, что на границе с Украиной будут оборудованы восемь пунктов приема беженцев, еще один, девятый, открыли на железнодорожной станции в Пшемысле. Там люди могут поесть и получить необходимую медицинскую помощь. Также поляки организовали информационные центры, чтобы помогать украинцам сориентироваться в новых реалиях.

Максимально упрощено пересечение границы. Всё, что необходимо – это паспорт, детям – свидетельство о рождении. Багаж у украинцев проверяют редко. О коронавирусе здесь уже забыли, беженцы освобождены от карантина, не нужно иметь при себе негативный тест на COVID-19. Больше всего людей пересекает границу на пунктах пропуска Медыка – Шегини (Львовская область) и Корчова – Краковец (Львовская область).

На границе украинцев сразу же встречают польские и украинские волонтеры, которые дают людям горячий чай и бутерброды. Там же сразу мамы с маленькими детьми могут запастить подгузниками и детским питанием.

Поляки проявили феноменальную поддержку и солидарность с украинским народом. В Польше слово "солидарность" имеет почти сакральное значение, ведь одноименный профсоюз положил конец правлению коммунистов в этой стране. Сейчас это слово приобрело для поляков несколько другое значение – и, кажется, еще более ценное и важное.

"Там [в Украине] находятся окопы свободы. Там идет борьба за свободу, независимость и суверенитет – нормальные европейские ценности. Если Путин завоюет Украину, то та страшная постсоветская система, которая терроризирует эту часть мира, будет еще ближе к Польше. Это мы должны учитывать. Так что это наше общее дело, и помощь нашим братьям за восточной границей очень важна", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Там находятся окопы свободы. Там идет борьба за свободу, независимость и суверенитет – нормальные европейские ценности

Прибыв в Польшу, люди должны где-то остановиться. В Варшаве беженцев принимают, помимо прочего, на стадионе "Торвар". Сейчас там находится 500 человек. Долго они оставаться там не могут из-за отсутствия необходимых условий. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер сообщил, что все пункты приема беженцев уже переполнены. При этом он отметил, что в Польше украинцев не отправляют в лагеря для беженцев, а селят преимущественно в общежития. На помощь приходят и обычные поляки: они предлагают свое жилье, квартиры, которые раньше сдавали за деньги. Правительство создало специальную платформу, на которой можно предложить помощь и попросить о ней. Президентские дворцы и дома также были внесены в базу размещения беженцев из Украины.

В Польшу также ходят эвакуационные поезда из Харькова, Днепра и Запорожья. Все три поезда направляются в Хелм с пересадкой до Варшавы. В ближайшие четыре недели проезд на польских железных дорогах будет бесплатным для всех граждан Украины. Также из Днепра, Кривого Рога, Харькова и Запорожья можно уехать во Львов. В эти дни Львов из уютной культурной столицы Западной Украины превратился в многоголосый мегаполис. На вокзалах толпы людей, дети – в колясках и на руках, животные в клетках, но совсем не так много багажа. Как сказала одна из украинских беженок, всю жизнь пришлось упаковать в два чемодана.

Польские врачи призывают создать гуманитарные коридоры для эвакуации больных украинских детей. На данный момент из больницы во Львове удалось вывезти 40 детей, больных раком. Они продолжат лечение в Польше или Германии. Дети были эвакуированы вместе с матерями, братьями или сестрами. "Родители разрешили поделиться этими фотографиями, чтобы продемонстрировать варварство войны и помочь спасти других детей", – заявил доктор Павел Кукиз-Щучиньский, который принимал участие в эвакуации.

"С Богом, едем"

Валентине 27 лет. 24 февраля в 4 утра Россия напала на Украину, ракеты полетели и на Запорожье, где живет Валя со своей семьей. В тот день она пошла на работу и закрыла магазин только в 19.00. На второй день войны полный рабочий день доработать уже не удалось. В девять вечера вместе с двумя маленькими детьми она спустилась в подвал жилого дома, где было оборудовано импровизированное бомбоубежище. Решение бежать из Украины Валя с мужем приняла утром 27 февраля, услышав шум взрывов совсем неподалеку. В тот же день все вместе они сели на эвакуационный поезд из Запорожья во Львов.

"Люди паниковали. У моей свекрови началась истерика уже в поезде. Было очень тяжело, так много людей. На одной полке было восемь человек. Дети спали в ногах. Я спала на полке, моя двухлетняя дочка Ульяна – на полу, она плакала и не хотела спать на полке. Ей было страшно, – рассказывает Валентина. – Мой семилетний сын Вова спал на верхней полке с двумя другими детьми. Было очень душно, не хватало воды. Мы наливали кипяток, остужали его и потом уже пили. Все пили из одной бутылки, никому не было дела до санитарных норм. В тамбуре люди курили сигареты, было тяжело дышать. Одну женщину тошнило. Мы сидели в лифчиках, одна женщина просто обвязалась кофтой. На вокзале во Львове нас сразу же встретили волонтеры. Они давали нам бисквиты, печенье и воду. Там стояли палатки, где раздавали бутерброды".

Муж Вали остался во Львове. "Водитель автобуса сказал нам, что даст 10-15 минут, чтобы попрощаться с нашими мужьями. Мы сели в автобус, он записал наши имена, а когда закончил, то сказал: "С Богом, едем". Он сказал, что нет времени прощаться. Мой муж остался на вокзале. Он расплакался, заплакал и сын. Вова и сейчас спрашивает, когда приедет папа", – рассказывает Валя. Пока на западе Украины спокойно. Муж Валентины присоединился к волонтерам и каждое утро ездит фасовать продукты и товары, которые приходят для беженцев.

Валя вместе с двумя детьми села на автобус из Львова в Жешув (город на юго-востоке Польши, недалеко от границы). За себя и сына она заплатила 200 долларов. За двухлетнюю дочку водитель взял меньше – 1200 гривен, по нынешнему курсу это около 40 долларов. Польско-украинскую границу они прошли за 14 часов – счастливчики. "В туалет можно было сходить на заправке, но они там были переполнены".

Много людей, которые подходят и спрашивают, нужна ли нам какая-то помощь

В Жешуве Валя с детьми села на поезд в Краков, поскольку в Варшаву билетов не было. Волонтеры успели и там создать инфраструктуру для приема беженцев. "Там много игрушек, памперсов, средств личной гигиены, бутерброды. Много людей, которые подходят и спрашивают, нужна ли нам какая-то помощь", – рассказала Валентина.

В поезде до Кракова проводник выдал Вале и детям пакет с гуманитарной помощью. В Кракове они дожидались поезда в столицу в центре для беженцев. "Там были раскладушки, одежда. Я взяла какие-то вещи детям. Пока мы ждали поезд, я делала бутерброды, чай, кофе другим людям вместе с волонтерами. Мои дети играли и рисовали в детской комнате", – говорит беженка.

В Варшаве Валю с детьми встретили знакомые, но оставаться долго здесь она не намерена: хочет отправиться в Германию.

Жизнь после эвакуации

Что будет с такими, как Валентина, в Польше, Германии и любой другой стране Европейского союза? 4 марта ЕС ввел в действие Директиву о временной защите для граждан и жителей Украины, спасающихся от войны. Это означает, что украинцы получат право на проживание, доступ к рынку труда, медицинским услугам и социальной помощи в странах-членах ЕС. Эта защита будет действовать в течение одного года, но если ситуация не изменится, то она автоматически будет продлена на шесть месяцев.

Варшава уже подтвердила, что украинским беженцам откроют доступ к польскому рынку труда. "Поддержка, которая будет оказана – это прежде всего открытие рынка труда для граждан Украины, которые, пересекая границу, получили печать, позволяющую им легально находиться на территории Республики Польша", – заявила министр семьи, труда и социальной политики Марлена Маленг.

Ученики и студенты из Украины смогут продолжить обучение в польских вузах. "Ребенок, прибывший из Украины, может принимать участие в дополнительных занятиях по польскому языку. Ее или его могут принять в польскую школу. В зависимости от потребностей органы местной власти должны будут проверять, есть ли в данной школе места. Другой вариант – это создание подготовительного отделения. Мы будем призывать местные власти создавать такие подготовительные отделения, поскольку нам неизвестна ситуация этих детей, этих учеников", – сообщила пресс-секретарь Минобразования Анна Островская.

Поскольку количество беженцев в Польше перевалило за миллион, то власти уже заговорили о том, что Евросоюз должен оказать какую-то помощь Варшаве, которая может просто не справиться с таким потоком людей.

"Мы приняли решение помогать людям, которые приезжают в нашу страну из Украины, и на данный момент это наши расходы, мы их несем. Но, конечно, мы предполагаем, что ЕС и другие страны предоставят поддержку во имя солидарности", – сказал Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности. Польское правительство, в свою очередь, заявило, что намерено выделить по 1200 злотых (около 270 долларов) ежемесячной помощи каждой польской семье, которая принимает беженцев.

Мы предполагаем, что ЕС и другие страны предоставят поддержку во имя солидарности

Некоммерческие организации, фонды и ассоциации сразу же принялись оказывать помощь украинской армии, людям, которые остались в стране, и тем, кто бежал от оккупантов. Поляки собирают деньги на бронежилеты, тепловизоры и амуницию для украинских солдат, передают деньги на гуманитарную помощь украинцам. Что касается медикаментов, то польское правительство попросило отказаться от индивидуального сбора лекарств. "За нынешние поставки лекарств отвечает Правительственный центр стратегических резервов, министерство здравоохранения также находится в постоянном контакте с украинскими властями", – сказала главный фармакологический инспектор Эва Краевская.

Королевский замок в Варшаве, ныне музейный объект, заявил о готовности оказать помощь украинским учреждениям культуры, их сотрудникам и семьям. "В этой войне погибают люди, но погибают и культурные ценности, памятники, произведения искусства, книги и картины. Нарушаются основные моральные принципы и ценности общей европейской цивилизации, этика и культура были полностью отвержены в результате преступных приказов. Это та же предательская агрессия, что и 17 сентября 1939 года в отношении Польши", – написали представители администрации Королевского замка.

Польские эксперты будут сотрудничать с украинскими реставраторами, музейщиками и историками, чтобы спасти историческое наследие Украины.

Кроме того, все музеи Варшавы объявили, что в ближайшие недели для украинцев вход будет бесплатным.

Каждый помогает, как может. Так, многие польские банки приняли решения по упрощению услуг для украинцев, в том числе об освобождении от платы за денежные переводы в Украину. С 24 февраля в Варшаве проходят акции солидарности с украинским народом. Протестующие собираются у посольства России в польской столице. Самым популярным лозунгом этих дней стала цитата украинских пограничников на острове Змеиный. Звучит она в Варшаве на разных языках.

Автор – корреспондент русской службы Польского радио, специально для Радио Свобода