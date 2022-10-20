Власти Индии не разрешили кашмирской журналистке Санне Иршад Матту вылететь в США на церемонию вручения Пулитцеровской премии — самой престижной награды в мировой англоязычной журналистике. В США выразили беспокойство и заявили, что "внимательно следят за ситуацией".

В Госдепартаменте США отметили, что о дипломатических шагах по этому поводу пока ничего не известно. "Общая приверженность демократическим ценностям, включая уважение независимости прессы, является основой американо-индийских отношений", – сказал на пресс-конференции председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф, который считается доверенным лицом спикера палаты Нэнси Пелоси.

Во вторник, 18 октября, Санна Иршад Матту сообщила, что иммиграционные службы Индии не позволили ей вылететь в США из аэропорта Нью-Дели, несмотря на действующую американскую визу и билет. Матту должна была присутствовать на вручении Пулитцеровской премии, которую она с коллегами получила за фотоисторию о жертвах эпидемии COVID-19 в Индии. Матту не объяснили причину запрета на выезд.

"Побывать на церемонии награждения было единственной возможностью в моей жизни ", – написала Матту.

В июле 2022 года так же без объяснения причин Матту не разрешили вылететь в Париж на презентацию книги и выставку фотографий как одной из десяти победителей Serendipity Arles Grant 2020.

С 2018 года Матту работает фотожурналистом-фрилансером в индийской части Кашмира. В регионе существует сепаратистское движение, Нью-Дели обвиняет его в терроризме. С запретом на выезд и другим давлением властей сталкиваются и другие журналисты из Кашмира.