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Полёты на египетские курорты из России возобновятся после шестилетнего перерыва

Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять перелётов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Решение об этом принято в пятницу, — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Египет долгое время был одним из самых популярных туристических направлений из России, но в 2015 году все рейсы в него были закрыты после крушения самолёта авиакомпании "Когалымавиа", в котором погибли 224 человека. Причиной катастрофы был назван теракт, ответственность взяло на себя египетское крыло запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".

В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир, чартеры по-прежнему были запрещены. Указ о запрете был отменён в июле президентом Владимиром Путиным. Заявки на рейсы на курорты подала 231 авиакомпания.

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