Убийцу Веры Пехтелевой освободили от выплаты компенсации семье

Президент России Владимир Путин освободил помилованного им Владислава Канюса, осужденного за убийство студентки Веры Пехтелевой, от выплаты моральной компенсации родственникам погибшей в размере четырёх миллионов рублей. Об этом изданию "Собеседник" сообщил отец убитой девушки Евгений Пехтелев.

Канюс в январе 2020 года в Кемерове убил 23-летнюю Веру Пехтелеву. В июле 2022 года суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Летом родители убитой узнали, что Канюс находится на свободе и, судя по его фотографиям и другим данным, служит в подразделении для осужденных "Шторм Z" Минобороны России.

По словам Евгения Пехтеелева, Путин помиловал убийцу его дочери ещё в апреле. Таким образом, Канюс находился в колонии менее полугода. По приговору суда он должен был выплатить семье Веры Пехтелевой четыре миллиона рублей компенсации морального вреда. Однако указ президента о помиловании избавил его и от этих обязательств, о чем родителям сообщили судебные приставы, рассказал Евгений Пехтелев.

По данным правозащитницы Алены Поповой, представляющей интересы родителей Веры Пехтелевой, в сентябре 2023 года Канюс уже вернулся с фронта и с тех пор находится на свободе.