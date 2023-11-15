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Убийцу Веры Пехтелевой освободили от выплаты компенсации семье

Владислав Канюс
Владислав Канюс

Президент России Владимир Путин освободил помилованного им Владислава Канюса, осужденного за убийство студентки Веры Пехтелевой, от выплаты моральной компенсации родственникам погибшей в размере четырёх миллионов рублей. Об этом изданию "Собеседник" сообщил отец убитой девушки Евгений Пехтелев.

Канюс в январе 2020 года в Кемерове убил 23-летнюю Веру Пехтелеву. В июле 2022 года суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.
Летом родители убитой узнали, что Канюс находится на свободе и, судя по его фотографиям и другим данным, служит в подразделении для осужденных "Шторм Z" Минобороны России.

По словам Евгения Пехтеелева, Путин помиловал убийцу его дочери ещё в апреле. Таким образом, Канюс находился в колонии менее полугода. По приговору суда он должен был выплатить семье Веры Пехтелевой четыре миллиона рублей компенсации морального вреда. Однако указ президента о помиловании избавил его и от этих обязательств, о чем родителям сообщили судебные приставы, рассказал Евгений Пехтелев.

По данным правозащитницы Алены Поповой, представляющей интересы родителей Веры Пехтелевой, в сентябре 2023 года Канюс уже вернулся с фронта и с тех пор находится на свободе.

  • По данным правозащитников, Канюс нанёс Пехтелевой больше 50 телесных повреждений и в итоге задушил её шнуром от утюга.

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