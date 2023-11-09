"Агентство": Путин помиловал не менее 17 осуждённых за убийство

Не менее 17 человек, осуждённые ранее в России за убийство, были в 2022 и 2023 годах помилованы президентом Владимиром Путиным. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления. Материал об этом публикует "Агентство".

Несколько дней назад сообщалось, что на свободу вернулся Владислав Канюс, приговорённый к 17 годам колонии за жестокое убийство в Кемерове своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Он служил в подразделении для осуждённых "Шторм Z" Минобороны России, а некоторое время назад вернулся домой как свободный человек.

"Агентство" коротко рассказывает истории ещё 16 человек, осуждённых за убийства, многие из которых в своё время вызвали резонанс. Многие из них после помилования провели на фронте всего несколько месяцев.

Среди них житель Пермского края Артём Бучин, который изнасиловал и убил 23-летнюю Татьяну Рекутину, житель Архангельской области Вячеслав Самойлов, который убил свою 33-летнюю сожительницу Ольгу Шлямину и расчленил её тело ножовкой, житель Волгограда Арсен Мелконян, который до смерти избил риелтора Романа Гребенюка после конфликта с его сестрой в родительском чате и другие.

Некоторые из упомянутых лиц уже после освобождения стали обвиняемыми по новым уголовным делам, в том числе и об убийствах. Среди них например житель Читы Цырен-Доржи Цыренжапов и житель Кировской области Иван Россомахин.

Заключённых летом 2022 года начал активно вербовать в ряды ЧВК "Вагнер" её основатель Евгений Пригожин. После шести месяцев на фронте в отрядах "Вагнера" бывшие заключённые получали помилование. Некоторые из названных "Агентством" в числе помилованных воевали именно в "Вагнере". После конфликта Пригожина с руководством Минобороны заключённых начали вербовать уже не в ЧВК, а непосредственно в армейские части, в частности в штурмовые отряды "Шторм Z".