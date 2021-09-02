Поминать невозможно. Василий Шевяков – о Сталине и Волгограде

30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Волгоград. Глава МИД заявил, что внешние нападки на историческое прошлое России нацелены на то, чтобы переписать историю и политически ослабить страну. Среди прочего Лавров сказал, что "нападки на Сталина как на главного злодея", а также "сваливание в одну кучу" всего, что Сталин сделал, – это тоже часть атак на прошлое России.

Ну, что ж, давайте вспомним историю Волгограда, моего родного города, в который на час прилетел Лавров, и роль в ней Иосифа Джугашвили. После трагических событий 1917 года в России началась гражданская война. В битве за Царицын, это первое название Волгограда, участвовало по крайней мере четыреста тысяч человек, половина из них погибла. Эта трагическая страница волгоградского прошлого не попала в школьные учебники. Мы почти не помним, сколько раз и кто брал город, кто защищал людей, в нём живших, кто руководил эвакуацией. Зато мы хорошо помним, что здесь отметился товарищ Джугашвили. Уже его первые действия ознаменовались конфликтом со Львом Троцким, создателем Красной армии.

В конце гражданской войны и после неё в Поволжье разразился голод. Эта тема также фактически запретная, лично я больше всего слышал о ней в "профильном и целевом" произведении "12 стульев", там детьми голодающего Поволжья назвали фейковых сирот, объедавших старушек из дома престарелых. Назвали в шутку, конечно: мол, они-то уж точно не дети Поволжья...

По приказу Джугашвили-Сталина на фоне голода у церкви изъяли золото и другие ценности, к 1 ноября 1922 года было конфисковано имущества на два с половиной миллиона золотых рублей. Основная часть собранных средств пошла на антицерковную кампанию и на "приближение мировой революции", а не на закупку продовольствия. Россия, крупнейшая ранее аграрная страна, её заметный сельскохозяйственный регион, погрузились в голод и спасались благодаря иностранной помощи. Количество погибших от голода неизвестно.

Любая страница истории Волгограда, на которой упомянут Джугашвили, – это страница о крови, погибших, изнасилованных, павших, изгнанных

В 1925 году Царицын назвали Сталинградом. В наших краях жило большое количество казаков. Жили они хорошо, не богато, а именно хорошо. Конечно же, люди, живущие хорошо, – это враги советской власти, и это власти казалось возмутительным. Казаков уничтожили: сослали в Сибирь, переселили, расстреляли. И если "соседний" с Волгоградской областью татарский народ хотя бы поверхностно осмысляет события того времени (например, в романе "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной), то судьба казаков у нас отражена разве что в "Тихом Доне". Не казаки также прошли горнило коллективизации, раскулачивания и ссылок. Параллельно набирал силу маховик репрессий Большого террора. Количество раскулаченных, сосланных в Сибирь, депортированных, расстрелянных – неизвестно. Количество жертв Большого террора – неизвестно. Стоимость конфискованного имущества – неизвестна. Количество патронов, потраченных на расстрелы, – неизвестно.



В июле 1942 года немецкая армия начала наступление на наш город. 23 августа люфтваффе произвело самую долгую и разрушительную бомбардировку, продолжавшуюся четверо суток. Были разрушены нефтехранилища, город сгорел, погибло множество людей. Затем немецкая артиллерия вела огонь по городу прямой наводкой. События тех дней в учебниках истории описаны скупой строкой: "Примерно в течение недели ополченцы активно участвовали в оборонительных боях на севере [города]. Потом их постепенно заменили кадровыми частями".

С 17 июля по 23 августа – наступление немцев длилось уже больше месяца – мирное население не было эвакуировано. Город, носивший имя Сталина, не мог быть сдан, его жители не могли бежать, они должны были стоять, не отступая ни шагу. В том числе женщины и дети. Джугашвили – главнокомандующий, как нам нередко напоминают, значит, он и несёт всю полноту ответственности за случившееся. Город был полностью разрушен, это осталось в памяти. Количество погибших – неизвестно. Количество погибших детей – неизвестно. Количество погибших женщин – неизвестно. Количество погибших солдат – неизвестно

"Нападки на Сталина – это атака на Россию", – считает министр Лавров. Любая страница истории Волгограда, на которой упомянут Джугашвили, – это страница о крови, погибших, изнасилованных, павших, изгнанных. О пытках, репрессиях, некомпетентности, жадности, тупости. Думаю, на нашей земле не стоит поминать имя Сталина. Оно грязное и мерзкое. Забывать его нельзя, поминать его невозможно.

Василий Шевяков – менеджер, родился и много лет прожил в Волгограде

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