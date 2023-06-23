Бывший редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов выступил на международной конференции Global Media Forum в Бонне. Лауреат Нобелевской премии мира говорил о том, с какими преследованиями сталкиваются россияне, осмелившиеся выступать против войны, об угрозе превращения России в Северную Корею и о том, как российская пропаганда угрожает миру ядерным ударом. Целиком текст речи можно прочесть на сайте издания "Новая газета. Европа".

Выступление Муратова широко разошлось в сети.

Андрей Збарский

Это слово - настоящее дело.

Вера Тарасова

"Репрессии - это когда никто не знает, за кем придут сегодня ночью" Дмитрий Муратов.

27 минут честных и страшных слов.

Посылаю приятельнице, которая недавно написала мне "у нас вообще-то никого не едят".

Не пошлю бывшей коллеге, которая недавно написала в комментариях моему прекрасному другу, открытому гею: "у нас все на месте и вас никто никуда не гонит", не пошлю, бесполезно.

Александр Довгань

И о чем это, как не о настоящем вполне состоявшемся фашизме?

Вероника Долина

Вы посмотрели и послушали Дмитрия Муратова в Бонне?…

Посмотрите, все же.

Это речь Легасова с отчетом по Чернобылю.

Ирина Коган

Посмотрела страшную эту речь Муратова, всё о чем могу думать, что он после этого вернётся в Россию. Нет, могу думать и о другом, но возвращаюсь к этой мысли.

Александр Гольдфарб

Муратов в первых рядах кандидатов на посадку. И Нобель не поможет. Уехать бы ему надо.

Муратова цитируют в соцсетях и украинские политики и общественные деятели.

Антон Геращенко

Дмитрий Муратов обращался к аудитории не только как сооснователь и главред закрытой российскими властями «Новой газеты», а прежде всего как правозащитник.

В частности, он поделился с коллегам-журналистам своим видением итогов спецоперации: Украина и россия никогда больше не будут вместе, россия больше не Европа.

А еще в рф произошла «смена бога». рпц поддержала спецоперацию и теперь пропагандирует смерть и убийства. А заповедь «Не убий» скоро может быть признана глубоко ошибочной.

Вместе с тем часть украинской общественности осталась недовольна тем фактом, что на мероприятии выступал российский журналист. Выступление сопровождалось акцией протеста.

Марина Барановская

В прошлом году основной темой форума и большинства дискуссий и воркшопов, заявленных в программе, была война в Украине, а среди участников конференции и спикеров было очень много украинских журналистов. В этом году война в Украине отошла на второй план. Участия в подиумных дискуссиях украинцы тоже не принимают - они не хотят участвовать в одном мероприятии с россиянами, а в этом году одним из основных спикеров GMF стал главред "Новой газеты", Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Но напомнить гостям форума о войне в Украине украинские гости все же смогли - и очень наглядно.

Напомнить о войне в Украине украинские гости все же смогли

Во время выступления Муратова, рассказывавшего о состоянии "независимых медиа в кризисные времена в нынешней россии", в пленарном зале раздался пронзительный сигнал воздушной тревоги, а механический голос на украинском языке потребовал немедленно пройти в укрытие. Вскоре после этого в украинских телеграм-каналах появилась эта видеозапись. В сопровождающем тексте говорилось, что целью "украинского вайба" было "напомнить, что там, где пришли россияне и звучит русский язык, всегда могут прилететь и российские ракеты и завыть сирена".

Леонид Гиршович

Вчера в речь Муратова в защиту Кара-Мурзы вклинилась воздушная тревога. Украинский фронт отказа.

Алла Гаврилова

Муратов на конференции говорил про войну и перечислял российских политзаключенных.

Украинские гости устроили в ходе его выступления небольшую акцию протеста, попытавшись заглушить его речи записью сигналов тревоги. Я потом спросила этих ребят, мне объяснили (по английски, по русски отказались, а украинский я не знаю) что Муратов - российский пропагандист, потому что он остаётся в России и потому что «Новая» не сделала ничего, чтобы предотвратить войну.

Многие российские комментаторы сочли эту акцию неуместной, а некоторые даже обвинили украинцев в том, что те работают на благо кремлевской пропаганды.

Александр Кынев

Мелкое хулиганство, по недоразумению выдаваемое за патриотизм. Хамство как стиль вместо политической культуры

Константин Скоркин

Камон, ребята, это путинизм головного мозга. Вся эта бессмысленная борьба с русскими антивоенными активистами и эмигрантами, усиливает только позиции Кремля.

Кирилл Гончаров

Друзья, увидел ролик, как выступление Дмитрия Муратова на международном форуме искусственно заглушают сиреной.

Вы, конечно, имеете полное право не разбираться в россиянах, вероятно, все мы для вас - на одно лицо.

Но есть же логика, есть интернет.

Вряд ли бы, поддерживающего мракобесные взгляды человека, пригласили бы выступить на одну площадку с вами.

Дмитрий Муратов - один из самых ярких антивоенных спикеров, поплатившийся за свои убеждения профессией и делом всей своей жизни.

Организованная вами обструкция -, эмоции, играющие на руку тем, кто реально ответственен за происходящее и мешающая наладить добрые отношения с теми, кто выступает против этого безумия.

Не Муратов голосовал за сидевшего за кражу шапок Януковича, и не Муратов голосовал за Владимира Путина.

Давайте будем взрослее, великодушнее.

Всеволод Чернозуб

Ровно год назад в День беженца Муратов продал нобелевскую медаль и перевёл в украинский ЮНИСЕФ больше 100 миллионов долларов. Что такое Новая газета даже упоминать не буду. Хорошо, что кетчупом не облили. Что тут сказать.

Ксения Собчак

У него в России гибли журналисты, редакция была вынуждена уехать в Европу, человек для свободы слова сделал побольше многих, за что и премию получил. Нет, давайте сирену включим. Уж кому-кому, а не Муратову предъявлять надо. И не Навальной улюлюкать, чей муж не вылезает из ШИЗО. Они явно против тех же людей борются. Какой смысл?

Наталья Барабаш

Если честно, на месте Путина я бы за такое приплачивала. И, кстати, может, и приплачивают.

Чего лучше - заткнуть рты тем немногим из России, кто еще хоть что-то говорит. Хотя там сажают уже просто за слово мир. Показать им наглядно: вы Украину поддерживаете? А они вас всех ненавидят! Что? Сьели?

Но если это были не засланные Россией казачки. А те, кто искренно считает, что того, что делает Муратов, как-то маловато и не совсем то…

У меня только один вопрос.

А чего на речи Муратова сирену включили, а не на речи Путина?

А чего на речи Муратова сирену включили, а не на речи Путина? Он теперь ча-асто выступает!

Не получилось? Ну вот так бывает. Муратов тоже не везде может дотянуться. Но он старается.

Последнее дело - воевать с союзниками, а не с реальными противниками. Даже если союзники и не во всем нравятся. Бить тех, до кого легче дотянуться - позиция слабых. Украине нужно быть сильной.

Украинцы, не одобряющие выступление Муратова, поясняют свою позицию.

Юлия Пятецкая

Ночью тревогу объявили превентивно, при баллистических обстрелах сразу не понятно, що куда полетит, скатилась вниз, но в укрытие не пошла, гуляла поблизости. Тепло, тихо, все благоухает. Чтоб не праздношататься, включила речь Дмитрия Муратова на боннском форуме Дойче Велле.

«Даже в этом аду нужно уменьшать количество вдов и сирот». Дословная цитата человека, которого не выдернули ночью из постели, а дали возможность подготовиться. В аду надо уменьшать количество вдов и сирот. Не веришь, прими за сказку.

С трудом представляю, чтоб в подобном тоне Дмитрий Андреевич выступал, обращаясь к шведскому королю

«Расхождения с советской властью у меня чисто стилистические», - писал когда-то Андрей Синявский, которого в 1965-м судили с Юлием Даниэлем, в том числе как очернителей «бессмертного подвига советского народа, спасшего мир от гитлеризма». На процессе тогда выступил Нобелевский лауреат Шолохов, который среди прочего был расстроен чересчур гуманным отношением к подсудимым и мечтал о более серьёзном наказании. Лидия Чуковская увековечила Шолохова фразой «ваша позорная речь не будет забыта историей». Ну история иногда ходит кругами, потому что многие все забыли, а многие всего никогда и не знали, и не особенно рвутся.

С некоторых пор у меня с частью российской публики, которая за мир и против путина, тоже стилистически сильно разошлось. Иногда единственная внятная реакция от чтения или прослушивания их речей - «Блин, ну шо ты лепишь?»

Речь Муратова в целом напоминает мне выступление издерганного профессора перед ленивыми, нелюбознательными и малограмотными студентами, которым он уже устал объяснять. Основное ощущение - человек вконец измотан. Поймите это.

«Вы ещё хотите поспрашивать меня о судах в россии?» «Попробуйте это понять». «Вы когда-нибудь видели, как сходят с ума от любви и несправедливости. Вот я видел».

Этот пассаж прям уже хочется взять в рамочку. Чтоб никогда не забывать, шо кто видел. А ещё я с трудом представляю, чтоб в подобном тоне Дмитрий Андреевич выступал в Стокгольме, обращаясь к шведскому королю, например. «Вы когда-нибудь видели? Вы меня ещё хотите поспрашивать?» [...]

Спасибо тем, кто додумался врубить сирену

Ну и не про стилистические разногласия. Говоря об инициативе UNISEF подключиться к возвращению украинских детей, Муратов заявил, что «россия и Украина относятся к этому хорошо».

Тысячи украинских детей были похищены, вывезены и размещены в россии и Беларуси. лукашенко, как и путин, является активным участником этого преступления, сейчас готовятся документы по Беларуси для передачи в международный суд. Гаагский ордер на арест путина уже вступил в силу. И заявление Муратова выглядит откровенно неприличной попыткой не только заболтать преступление своей страны, но и уравнять россию и Украину в этом вопросе. Российский журналист, говоря об инициативе UNISEF, не может делать публичные заявления о том, что «россия относится к этому хорошо», потому что россия и похитила детей. А у многих из этих детей Россия убила родителей. А многих детей Россия убила. Но Муратов говорит именно так, и это уже не вопрос стиля. [...]

Спасибо тем, кто додумался врубить сирену, вместо того чтоб подробнее поспрашивать Дмитрия Андреевича о том, что он видел и пережил. Это торжественное выступление обрело хоть какой-то смысл.

Игорь Приходько

Нехорошо, конечно, прерывать нобелевского лауреата Муратова, когда он рассказывает о нестерпимых страданиях хороших.ру, оставшихся в Немытой. Будучи талантливым журналистом (бездарным ведь не дают нобелевскую премию, правда?), Муратов находит прекрасную замену слову "война", которое в Немытой вроде как нельзя говорить (путину можно, а Муратову вот нельзя). Заменяет Муратов слово "война" словом "ад" и, не переводя дыхания, начинает рассказывать, в каком же аду находятся хорошие.ру, оставшиеся в Немытой. Ну вот не смогли они по какой-то причине переступить Поребрик — и теперь находятся то ли на войне, то ли в аду. Страдают в общем. И, возможно, воюют. По крайней мере, из выступления Муратова можно сделать такой вывод, что он пытается это представить в виде войны. Той войны, какую придумывает его талантливая голова, увенчанная нобелевскими лаврами или чем там они её увенчивают.

А у меня вот другое сравнение появилось: с охотой. Той самой, когда охотники гарцуют такие красивые на конях, трубят в рожки, вокруг них собаки прыгают и всё такое прочее. Охота, короче говоря, довольно массовая и весьма театрально обставленная. Но вот вдруг европейские медиафорумы и другие уважаемые организации решили предоставить слово отдельным особенно ярким представителям всех этих зайчиков, лисичек, оленей и, возможно, даже кабанов. А что? На кабанов тоже охотятся вполне успешно. Впрочем, зайчики, лисички и олешки не очень любят кабанов и отказывают им в праве быть такой же несчастной добычей, какой являются они. Кабаны от охотников страдают не так, как они. Может быть, меньше страдают. Или, может быть, сопротивляются. Но давайте же внимательно послушаем всех этих зайчиков и лисичек! Они же страдают! (Ах да, в обычных-то условиях лисички охотно кушают зайчиков, но кто же им сейчас позволит-то об этом мечтать?!)

Так вот, недорогие мои хорошие.ру: оппозиция в Немытой — это, извините за выражение, Пригожин, официально пока ещё не признанный военным преступником, и вполне официальный военный преступник Гиркин. Они — это оппозиция. А вы — потенциальная добыча охотников, не более. Дичь то есть. В разных смыслах. Извините.

Отар Довженко

Вот уже и от наших сограждан пошли вопросы: зачем было прерывать выступление редактора российской «Новой газеты. Европа» Муратова записью воздушной тревоги? Ведь он, как и мы, против Путина, а значит, наш союзник!

Поясню, почему я считаю эту акцию правильной и удачной.

Во-первых, россиянам надо бы уже позакривать ро... ой, боже, извините, замолчать. И помолчать, пока их одноплеменники пытаются уничтожить Украину. У россиян было так много возможностей высказаться в иные годы, и их болтовня не сделала ничего, чтобы предотвратить геноцидную войну их государства против Украины.

У Муратова как лауреата Нобелевской премии мира было особенно много таких случаев, кстати.

Будем считать это сигналом, который обращает внимание мира на то, чем на самом деле является Россия

И их оппозиция, и их так называемые либеральные медиа целиком просрали все, что могли и должны были сделать, чтобы остановить эту войну. И они не могут сделать ничего, чтобы помочь сейчас.

Их так называемая борьба против Путина была типа: «ой, мы вообще не будемо упоминать про войну, чтобы, не дай боже, не нарушить новый путинский закон! ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ой все, мы закрываемся!» [...]

Муратов и ему подобные просто заявляют, что они против Путина, и цивилизованный мир верит им на слово, потому что ему очень хочется видеть «лучшую Россию».

Конечно, мы не отказываем им в праве выражать свои мысли, тем более раз они говорят, что выступают против Путина. Но будет справедливо, если во время их выступлений будет звучать воздушная тревога. Будем считать это символическим сигналом, который обращает внимание мира на то, чем на самом деле является Россия.

В российских провластных телеграм-каналах злорадствуют и припоминают недавно опубликованный украинским политологом график, где российские оппозиционные и провластные политологи и журналисты отсортированы по принципу "полезности Украине".

Темник

Если посмотреть на вчерашнюю схему, то Муратов слабенько поддерживает Украину, да ещё и степень «антиимперскости» отрицательная. Такие в разряд «хороших русских» не попадают, даже если называются оппозиционерами. Поэтому обречены на травлю со стороны украинских радикалов.

Но критикуют Дмитрия Муратова не только в Украине.

Наташа Новохатская

...Прочла блестящую речь лауреата Нобелевской премии Муратова и поняла, чего мне, старушке из американской провинции, не хватало в ней нескольких вещей:

1. На фоне все еще главенствующей официальной российской концепции «все не так однозначно», войну начала не Россия, Украина спровоцировала, НАТО развязало и т.д. мне не хватало слов Муратова о том, что война, или как он ее называет, «ад», была развязана Россией и является на сегодня главным ее политическим международным преступлением.

Не хватало слов Муратова о том, что война была развязана Россией

2. Муратов справедливо озабочен судьбой молодых людей, вынужденных уехать из России, и здесь мне не хватало услышать хотя бы несколько слов о том «аде», в котором уже 483 дня живет весь народ Украины: и молодежь, и старики.

3. В рассказе Муратова о политзаключенных , бесчинствах судебной системы и призыва к Красному Кресту о помощи, мне не хватало упоминания о процессе над военнопленными защитниками Мариуполя, проходящем сейчас в Ростове.

4. В рассуждениях о будущем общества и очень своевременном разоблачении идей Пригожина, Муратов задает вопрос: «Кто победит хунта или свободный народ?» Где он увидел этот свободный народ? Я вижу его только в Украине, кот. вот уже 483 дня проливает кровь в борьбе с путинским режимом и Пригожиным.

Вот такие у меня возникли соображения по поводу талантливой и смелой речи г-на Муратова...

Виктор Буравлев

Меня в речи Муратова впечатлили призывы спасти Навального (обращенные к Красному Кресту), не дать властям РФ закрыть ютуб и википедию (непонятно, к кому), но больше всего - поддержать российского омбудсмена Москалькову, которая занимается обменом пленных. Москалькова под санкциями, может, это попытка похлопотать об их снятии?

В остальном - хорошая речь, эмоциональная и при этом очень политически корректная. Никакой новой или практически ценной в нынешних условиях информации не содержит.

Марина Берман

А меня впечатлило его высказывание о том, что россия не возражает против возвращения в Украину украденных там россией же детей.

Это с каких пор россия хорошо относится к вопросу возвращения в Украину украинских детей??? Когда и где она об этом заявляла? А почему же она их не возвращает? И зачем их вообще украла? И зачем поддерживать в этом вопросе ЮНИСЕФ, если россия и так хорошо относится к этому вопросу??

У Муратова некоторые предложения - что-то вроде 25-го кадра, например, как в скриншоте. О том, что россия, хоть и плохая, но иногда очень даже хорошая.

Давид Сакварелидзе

Сухой остаток безусловно эмоциональной речи Муратова:

«Мы слабые и беспомощные. 22 года рабского молчания и смирения в отношении путинского мейнстрима привели к этому. Пока не очень понятно, как и чем Запад может нам помочь. Вроде и наша страна, а одновременно и не наша. Мы ничего не можем и не будем делать, пока нас последовательно уничтожают. Мы не собираемся защищать себя с оружием в руках и свергать диктатора. Адвокатов и судов у нас нет. Выходить на улицу и драться страшно. Скоро в тюрьмах уничтожат все остатки инакомыслящих. Одна надежда на Youtube. Просим его не закрывать! Что касается украинских детей, мы, русские либералы тоже не против их вернуть»

Катя Марголис

22 июня ровно в четыре часа в телефоне опять сирена, а в Киеве и других украинских городах снова летят шахеды и ракеты.

И привыкнуть к этому, быть может, и можно, но совершенно нельзя.

И если журналисту, выступающему с международной трибуны, звук украинской сирены воздушной тревоги кажется помехой или глушилкой, значит он сам оглох внутри.

"-Нам со звуком кто-то поможет?" (с)

Пока не прекратятся российские обстрелы, не прекратятся и украинские сирены

Не поможет. Пока не прекратятся российские обстрелы, не прекратятся и украинские сирены. И не слышать их не получится, даже у самых хороших.ру и и даже очень культурно выступая в Европе.

И спасибо, что сам журналист это пусть с опозданием, но понял

По словам самого Дмитрия Муратова, он принял звук сирены во время выступления за технический сбой. "Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место — уместно. К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием", - заявил он.

Кристина Астафурова

Можно как угодно относиться к этой акции, сама реакция украинцев понятная: российские ракеты ежедневно летят в их дома, Муратов — российский журналист, при всём моём уважении к «Новой газете», встроенный в систему, где до недавних пор (полномасштабного вторжения) действовали определённые правила игры с очерченными красными линиями. И странно это сейчас ретроспективно опровергать. Но как же противно мне сегодня читать комментарии от россиян, называющих этих украинских журналистов «е**нашками», «гопниками» и «дикарями», возмущающихся «ах, как посмели на нашего Муратова голос поднять» (хотя они молчали). Без обвинений в нацизме, разумеется, тоже уже традиционно не обошлось. Я — россиянка, и мне дико видеть, как многие мои даже вполне думающие соотечественники так и не поняли, что именно произошло 24 февраля. Как Россия откатила всю цивилизацию на столетие назад. А вот Муратов, которого те якобы защищают от «злых украинцев», — как раз это понимает.

Божена Рынска

А вообще, думаю, когда сирена звучит в Украине, хорошо бы, чтобы она звучала по всей Европе. Потому что:

«ты каждый раз, ложась в постель,

гляди во тьму окна,

и помни, что идет метель

и что идет война».

Об этом надо помнить каждый день. Совсем рядом ни за что убивают людей. Таких же европейцев. Детей. Стариков. Ни за что. По воле взбесившегося самодура. И если мы ничего не можем сделать, то мы можем помнить, знать, не отворачиваться. Смотреть в эту сторону.