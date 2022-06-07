Помочившегося на Вечный огонь калужанина обвинили в реабилитации нацизма

В Калуге передано в суд дело местного жителя, которого обвиняют по статье в реабилитации нацизма, совершённой путём публичного осквернения символов воинской славы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, 19 мая 22-летний студент помочился в чашу Вечного огня на площади Победы. Позже он выложил видео процесса в социальных сетях, а фотографию поставил на аватарку. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как пишет "Московский Комсомолец Калуга", молодой человек был задержан на следующий день и записал видео с извинениями, где признался, что совершил этот поступок в состоянии алкогольного опьянения.

"Знамя Калуга" сообщает, что никнейм молодого человека во "ВКонтакте" — "Давид Гесс", он студент местного вуза. Его имя пока не раскрывается, а профили в социальных сетях удалены.

В конце декабря суд в Москве назначил четыре года колонии общего режима 19-летнему Матвею Юферову, который справил нужду на стенд с портретом одного из ныне покойных участников Великой Отечественной войны. Юферова признали виновным по одному из пунктов статьи о реабилитации нацизма, который устанавливает уголовное наказание за оскорбление памяти ветеранов. Такие суровые приговоры по ней до сих пор не выносились.