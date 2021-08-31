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У мэрии Москвы прошёл пикет пациентов со спинальной мышечной атрофией

Мэрия Москвы (Архивное фото)

У мэрии Москвы во вторник прошли одиночные пикеты пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Они потребовали обеспечить их жизненно необходимыми лекарствами. В пикете приняли участие шестеро пациентов с СМА, сообщает издание "Такие дела".

Участники пикета требовали обеспечить их препаратами рисдиплам и "Спинраза". К ним вышел представитель мэрии и пригласил внутрь на беседу. Журналистам пройти внутрь не разрешили. Позднее участники пикета рассказали, что на встрече в мэрии их "пообещали услышать".

  • Спинальная мышечная атрофия — редкое генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга. В России несколько тысяч пациентов с таким диагнозом. Их лечение почти никогда не покрывалось бюджетом из-за высокой стоимости препаратов.
  • В ноябре 2020 года правительство России внесло препарат для терапии спинальной мышечной атрофии "Спинраза" в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Это может помочь снизить на него цену и увеличить число пациентов, которым он будет закупаться. Сейчас одна инъекция стоит около 8 миллионов рублей, использовать его нужно пожизненно. Препарат всё еще сложно получить больным со СМА. Чиновники заявляли, что в вопросе распределения "Спинразы" приоритет отдаётся детям. Взрослые со спинальной мышечной атрофией устраивают пикеты, чтобы добиться права на своевременное получение лекарства.

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