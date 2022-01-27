Помория и Днепровия против Полесья: легенда российско-белорусских учений

В Генеральном штабе Вооружённых сил Беларуси раскрыли подробности сценария российско-белорусских учений, который пройдут в феврале у западных и южных границ Беларуси. Масштабная переброска в страну российских войск и техники - под предлогом учений - вызвала обеспокоенность стран Запада и Украины.

Как следует из представленного сценария, в ходе учений "Союзная решимость – 2022" будет разыграно отражение гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Беларуси и России. При этом названия стран в сценарии учений по традиции зашифрованы, хотя и довольно прозрачно. Как сказал начальник Генерального штаба Вооружённых сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, в учениях будут участвовать с одной стороны "северные" - "Республика Полесье" и "Северная Федерация" и "западные" – коалиция государств, в которую входят "Нярис", "Помория", "Клопия" и подконтрольные им террористические организации. "Главной причиной обострения обстановки является стремление "западных" дестабилизировать ситуацию на территории Республики Полесье, сменить ее политическое руководство, добиться ликвидации Союзного государства в интересах дальнейшего ослабления Северной Федерации", ― сказал глава Генштаба. Впоследствии в конфликт на стороне "западных" вступает и "республика Днепровия". Оккупировав, по сценарию, часть "республики Полесье", эти страны выдвигают к её руководству требования, в том числе "освобождение так называемых политзаключённых".