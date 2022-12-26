Помощник Рогозина заявил, что того успешно прооперировали

Бывшего генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, раненного в Украине, в понедельник прооперировали в Москве. Помощник Рогозина назвал операцию успешной. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам помощника, которого агентство не называет по имени, Рогозину извлекли осколок из области шейного позвонка, и сейчас экс-глава "Роскосмоса" "уже идёт на поправку". Других данных о состоянии Рогозина на данный момент нет.
Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке под обстрел попало здание, в котором среди прочих находились экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и назначенный Россией председатель правительства так называемой "ДНР" Виталий Хоценко. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.
Издание "База" и несколько донецких телеграм-каналов утверждали, что под обстрел попало кафе "Шеш-Беш", в котором в этот момент Рогозин праздновал свой 59-й день рождения. По версии же самого Рогозина, он проводил "рабочую встречу, узник кругом и в спокойной обстановке" в гостинице.
Украинские военные официально не сообщали о том, обстреливали ли они здание, где находился Рогозин.
О характере ранения Рогозина также распространялась разная информация. По данным издания "Коммерсантъ", "металлический осколок размером 8 на 6 мм вошёл выше правой лопатки недалеко от позвоночника и чудом не задел лёгкое". Сам Рогозин заявил, что осколок застрял у него в шейном позвонке и грозил параличом: "Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема", - цитировало его агентство ТАСС. Раненого Рогозина сначала доставили в больницу в Ростове-на-Дону, а затем перевезли в Москву.
- Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, руководивший госкорпорацией с мая 2018-го года, был уволен в июле 2022 года. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону "специальной военной операции", где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии. Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной "Сармат" в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.
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