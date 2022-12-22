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Лицом к событию

Достали Рогозина. Кто на подходе?

Путин и Рогозин летят на космодром Восточный. 2021

"Осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение левого бедра и проникающее осколочное ранение ягодиц". Дмитрий Рогозин решил отметить свой день рождения в Донецке. Результат известен. "Горит земля под ногами оккупантов" - к кому следующему это может быть отнесено? А также: как Путин и Шойгу попугайничали друг за другом на расширенной коллегии Минобороны. Кого-то напугало их "планов громадье"? В гостях: военный эксперт Михаил Самусь, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, журналист "Донбасс Реалий" Денис Тимошенко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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