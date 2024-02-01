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Помощника депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" заподозрили в связях с ФСБ

Здание Бундестага, архивное фото
Здание Бундестага, архивное фото

Помощник депутата немецкого парламента от право-популистской партии "Альтернатива для Германии" Ойгена Шмидта Владимир Сергиенко мог быть связан с российскими спецслужбами. В расследовании журнала Der Spiegel и портала The Insider утверждается, что Сергиенко находился в тесном контакте с офицером ФСБ.

Летом издание Spiegel опубликовало расследование о контактах Сергиенко с неким лицом в Москве, во время которых обсуждались возможности прекращения или замедления поставок немецких танков Украине. Переписку Сергиенко в соцсетях неизвестные передали российскому изданию The Insider. Журналисты утверждают, что что этим контактным лицом был полковник ФСБ Илья Вечтомов.

Как пишет The Insider, Вечтомов — сотрудник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ России. Она курирует связи спецслужбы с зарубежными партнёрами, в том числе с разведками западных стран. Однако внутри службы действует департамент, выполняющий функции внешней разведки, — писало ранее издание "Медуза".

Сергиенко уже давно находится под наблюдением западных спецслужб. Он регулярно ездил в Москву, участвовал в ток-шоу российского государственного телевидения. За это его внесли в санкционные списки Украины. В апреле 2023 года немецкие таможенники обнаружили у него после возвращения из России 9 000 евро и российский паспорт.

По информации Spiegel, управление внутренних дел Сената земли Берлин пытается лишить Сергиенко гражданства ФРГ, которое тот получил в ноябре 2022 года.

При подаче заявления помощник депутата предъявил лишь украинский паспорт и утаил российский. Это было нарушением процедурных правил и введением в заблуждение сотрудников государственного ведомства, считают германские чиновники. Сергиенко обжаловал их действия в суде.

Связь с российской разведкой он отрицает. В комментарии Der Spiegel он заявил, что не общался с Вечтомовым, а все его связи с Россией выдуманы. Депутат Шмидт сообщил изданию, что отказывается отвечать на "бездоказательные подозрения" в отношении его сотрудника.

Тем не менее внутреннюю проверку помощника депутата начала администрация Бундестага. Его удостоверение сотрудника было временно заблокировано. Ему запрещено свободно перемещаться по зданию парламента.

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