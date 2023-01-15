Киев ввёл санкции против 198 граждан России, Беларуси и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ о введении санкций против 198 человек, граждан России, Беларуси и Украины. В список, по предложению Совета национальной безопасности и обороны, попали российские и украинские культурные деятели, бывшие депутаты Верховной рады, блогеры и журналисты, в том числе российских государственных каналов.

Среди попавших под санкции: живущий во Франции режиссёр Андрей Кончаловский, российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин), освещающие войну блогеры Борис Рожин и Юрий Котёнок, певец Юрий Лоза, продюсеры Юрий Вайнштейн и Борис Яновский, телеведущие Борис Корчевников, Павел Зарубин и Яна Рудковская, актёры Андрей Соколов и Эвелина Блёданс и бывшая ведущая детской программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк.

Среди граждан Украины в список попали директор оппозиционной "Партии Шария" Алла Бондаренко, бывший депутат Верховной рады и бывший советник четырёх президентов Украины Дмитрий Выдрин, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, телеведущая Диана Панченко, живущий в Германии писатель Владимир Сергиенко.

Попавшим в санкционные списки блокируются активы в Украине, перед ними прекращаются финансовые обязательства, они лишаются государственных наград, иностранцам запрещается въезд на территорию страны.