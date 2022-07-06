"Попал в СССР". Рунет о насильственном призыве в армию хоккеиста Федотова

Хоккеиста Ивана Федотова задержали за уклонение от призыва в армию. 25-летний Федотов, вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею, собирался переехать в США и заключить контракт с НХЛ. Теперь его насильственно увезли на Север для прохождения воинской службы. Многих комментаторов это заставило вспомнить советские реалии.

Дмитрий Навоша

Иван Федотов, хоккеист ЦСКА и сборной России, лучший вратарь КХЛ последнего сезона собрался в НХЛ, заключил контракт с «Филадельфией». И был только что задержан «за уклонение от армии». Не уловил парень, что совок вернулся, и бежать из него надо в стиле Александра Могильного.

Хоккейную публику про неизбежный откат в совок предупреждали

Хотя уж кого-кого, а хоккейную публику про неизбежный откат в совок предупреждали задолго до. Вся эта некрофилия – «СССР», «Красная машина» и т.д. – ясно сигнализировала Alarm! давно, ещё до возобновления войны с Украиной. Специально проверил – да, Иван Федотов относительно возвращения совка точно должен быть предупрежден. Зимой сам в составе сборной России выходил играть против Финляндии в джерси «СССР».

Всей этой неоимперской эстетикой в российском хоккее рулит Ротенберг-младший, сын.

СерпомПо

Вратаря сборной России и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерс» Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге.

Основание – «уклонист от армии». Суть дела – отлично отыграв год в ЦСКА, не стал продлять контракт. Заключил в мае контракт с «Филадельфией Флайерс».

Вероятно, обозлилось на Ивана Федотова начальство, решило отомстить. Подпортить человеку карьеру.

Это напоминает СССР, когда хоккеисты были крепостными номенклатуры

Это напоминает СССР, когда хоккеисты были крепостными номенклатуры. Выдающийся хоккеист Александр Могильный бежал тогда от советского рабства, чтобы играть в НХЛ.

Времена, похоже, возвращаются. Только с бандитским налетом и в условиях, когда из-за «спецоперации» российский хоккей изгнан с мировой арены.

Заметку о побеге Могильного из советской газеты разыскал Олег Кашин.

На Могильного тогда завели уголовное дело за дезертирство, поскольку он, игрок ЦСКА, имел офицерское звание и числился в армии. Вспомнили в блогах и Вячеслава Фетисова, которому тоже удалось в советскую эпоху поиграть в НХЛ, будучи в звании майора советской армии.

Дмитрий Колезев

В связи с делом вратаря сборной России по хоккею, игрока ХК ЦСКА Ивана Федотова, которого вчера ловили в Петербурге с полицией, чтобы отправить его в военкомат и не дать уехать за границу, уместно вспомнить биографию видного спортивного функционера путинского режима Вячеслава Фетисова. Который в 1989 году точно так же пытался вырваться из того же ЦСКА в США, но его точно так же не выпускали — он трижды писал рапорт об увольнении, обдумывал уже натуральный побег во время выезда на игру в Германию, но в итоге все-таки добился разрешения на легальный выезд. Теперь, как известно, состоит в партии «Единая Россия» и является депутатом Госдумы.

Впрочем, прославленный хоккеист с тех пор пересмотрел свое отношение к тому эпизоду своей биографии и теперь заявляет, что на Запад он уехал не по своей воле, а по приказу Родины.

Николай Травкин

Супер-звезда хоккея Вячеслав Фетисов обиделся, что ситуацию с его отъездом в НХЛ сравнили с делом голкипера Ивана Федотова.

Во-первых, отметил он, и в странах Запада спортсмены тоже служат.

А во-вторых: «Я был майором советской армии, и я не сам собирался в НХЛ — страна решила меня продать за валюту.»

Так что, не надо расстраиваться, Ваня. Служи на благо Родины и в перерывах между маршированиями на плацу не забывай тренироваться.

Главное, Ваня, будь в хорошей спортивной форме! А как стране понадобится валюта — страна тебя и продаст.

Прикладная социопатия

Ладно ещё Фетисов, не удивлюсь, если и член Правления Ночной хоккейной лиги Александр Могильный вдруг начнёт вспоминать, что ни в какую Америку не сбегал, политического убежища не просил, а спокойно уволился из ЦСКА и поехал в Баффало зарабатывать валюту для советской Родины.

То, что Федотову, игравшему в форме СССР, пришлось с головой окунуться в советские реалии, стало поводом для множества комментариев.

Моника Дюсуше

Вратарь, так мечтающий об СССР, поменял клюшку, каток и НХЛ на автомат, окоп и ДНР.

Иван Яковина

Вратарь "Филадельфии" играл в майке "СССР", фоткался с Путиным и все такое. Решил съездить в США - его на границе взяли за уклонение от воинской службы. Попал в СССР!

Хахаха!

Аркадий Бабченко

Не собирался ничего писать, глубоко плевать уже, пока не увидел фотку. Но это же так прекрасно, что не удержаться. Единство места и формы, такскть. Во всех смыслах. Мммм….

В Петербурге задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Он защищал ворота сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где команда завоевала серебро, а в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Ему вменяют статью 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет). Хоккеист планировал покинуть Россию.

Вот тебе железный занавес, вот тебе выездные визы, вот тебе ГУЛАГ, вот тебе повестка в армию

И вот носишь ты майку «СССР», играешь за Центральный Спортивный Клуб Армии, которая ведет в это время совершенно ублюдочную войну, топишь за дедов, Россию и величие, жахаешься в десны с доверенным лицом и депутатом Третьяком и вдруг - **як, вы слушаете «Маяк.

Чудовищная ошибка происходит. Кто бы мог подумать.

Ваня. Какая тебе, к чертям, Филадельфия.

Хотел СССР? Ну, так и держи в обе руки!

Вот тебе железный занавес, вот тебе выездные визы, вот тебе ГУЛАГ, вот тебе повестка в армию.

Отправьте мальчика служить в Украинскую ССР. Остров Змеиный.

Ты же мечтал о такой просранной стране? Ну, на.

Все желания должны исполняться. Камни с неба.

Сиди, Ваня Федотов, дома. Во всех смыслах.

Слушай, Ваня Федотов, песню «Валенки».

Филадельфию ему, *****.

Пломбир кушай!

Те, кому не безразличен российский хоккей, вступаются за Федотова.

Василий Дамов

Вообще история даже по нынешним меркам - за гранью.

Кирилл Шулика

Во-первых, хоккеисты не выбирают форму, что дали, в том и играет. Единственное исключение - шлем, там аэрографию вратарь делает сам. У Федотова СССР не было никакого на шлеме.

Хоккеисты не выбирают форму, что дали, в том и играет

Во-вторых, ретро-форма и ретро-матчи в хоккее популярны. При этом я скептически отношусь к бренду "Красная машина", форме СССР и т.д. Но клубы играют в реплике старой формы регулярно, теперь сыграла и сборная. Предполагается, что это увеличит посещаемость и продажу мерча. То есть вопросы не к Федотову, а к тем, кто ходит на хоккей.

В-третьих, по-моему, после "Старых песен о главном" авторства вполне вольнодумного Парфенова странно докапываться до советской хоккейной формы.

Но меня поражает злорадство по отношению к человеку, которому мстят и нарушают в отношении него закон... Ведь совсем это не отличается от того, что власть проделывает в отношении тех, кто 1989 годом живет.

Возмущены и многие патриоты, в том числе комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев.

Беспощадный пиарщик

Друзья, а вы правда не понимаете, в чем имиджевая проблема всей истории с хоккеистом Федотовым или просто прикидываетесь? То есть в довольно важный для страны момент призыв в армию используется как карательный инструмент. Ещё и Новую землю параллельно зачем-то оскорбили. Армия приравнивается к лагерю этим жестом. Понимаете?

Но у "имиджевой истории" есть и другая сторона, и она властям сейчас наверняка интереснее, отмечает в телеграме хоккейный обозреватель Матч-ТВ Павел Лысенков:

Дело Федотова может быть выгодно как публичная история или агитка, что в наше время с призывом лучше не шутить, и к повесткам из военкомата нужно относиться внимательно. Поэтому тренды задаёт городское издание «Фонтанка», наверняка имеющее источники в питерском военкомате. Как у нас бывает, создали публичный кейс, чтобы на эту тему говорила вся страна.

Реакция властей подтверждает: из призыва Федотова решили сделать громкий прецедент. "Есть закон, эмоциональные комментарии неуместны", - сказал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Приблизительно так же выразился и министр спорта Олег Матыцин - по его словам, Федотову следует "жить по закону". Подтянулись и провластные телеграм-каналы.

СИЛОВИКИ

Иван Федотов, конечно, не предатель и дезертир, он просто испугавшийся бизнесмен с приписным удостоверением и двадцатимиллионным контрактом с ЦСКА… Предположим.

Удивительно, как в 25 лет двухметровый детина может быть настолько жадным и инфантильным тупицей.

Страна, команда которой купила этот «товар», прямо сейчас старается убить как можно больше русских людей

Иван был членом олимпийской сборной России. Сборной, пережившей самую безобразную и стыдную для всего мирового спорта, обструкцию. Над нашими спортсменами издевались, паралимпийскую команду, так и вовсе вышвырнули с олимпиады.

У русских инвалидов можно отобрать все права, ведь они от Родины не отреклись и вышли сражаться за неё, не взирая на многолетнюю международную травлю со стороны «цивилизованного» сообщества подлецов.

Он был членом той же олимпийской сборной, что и великая и несгибаемая Камила Валиева (ей 16 лет).

И вот, после всего, что страна сделала для звездного вратаря, он, напрочь лишенный эмпатии делец, заключает контракт с «Филадельфия Флайерс».

Что в этом такого? Ничего особенного, всё законно, ничего личного, просто бизнес, имеет право.

Страна, команда которой купила этот «товар», прямо сейчас старается убить как можно больше русских людей, но пока официальной войны нам не объявляла и поэтому переехать туда сейчас самое время.

Такой ненадежный человек в зоне СВО не нужен, эту честь ещё нужно заслужить

Всё законно… или нет? Есть один нюанс. Иван гражданин России призывного возраста (ему 25 лет), медотводов и прочих броней, позволяющих ему избежать службы в рядах вооруженных сил РФ, не имеет. И что же делать? А ничего, просто исполнять закон. Можно, конечно, попробовать уклониться от исполнения обязательной воинской повинности (что, похоже, мастер клюшки и попробовал провернуть), но это уже преступление и придется два года играть за совсем другую сборную в майке с номером 328.

Отправят ли его на передовую, если вдруг суд примет во внимание его возможное деятельное раскаяние? Вряд ли, такой ненадежный человек в зоне СВО не нужен, эту честь ещё нужно заслужить. Клюшка не автомат, звезда эта не боец. Посидел бы в учебке и после года честной службы, отправился в любое разрешенное законом место.

Элвис Пресли тоже два года отслужил и снова звезда, такие в Америке законы.

А законы надо исполнять.

СпортЭкспресс опубликовал фото Федотова из воинской части в Северодвинске.

Александр Плющев

Вратарь сборной России повторяет путь Руслана Шаведдинова.

Вероятность, что Федотов отправится на передовую, все же есть, считает адвокат, к которому обратился за комментарием Александр Черных:

Далёк от мира большого спорта, но история с хоккеистом Федотовым впечатлила вот какой деталью. Как объясняет профильный адвокат, сейчас олимпийский призёр должен три месяца служить срочку на общих основаниях. А потом ему предложат заключить самый обычный контракт.

И дальше — как повезёт. Если Федотова простят, то его зачислят в спортроту и будет он снова играть в хоккей. Но могут в назидание другим записать в обычную пехоту — и даже отправить на «спецоперацию». Ну а почему нет.

Есть и вероятность, что в армии Федотову не придется менять специальность.

Об обратном эффекте таких "назидательных" историй рассуждает ​Константин Сонин:

Слава Богу, это пока не трагедия. Даже если Федотов отслужит год, он потеряет не жизнь, а год жизни.

В высшем смысле это, конечно, показатель законодательного идиотизма. Давным давно нужно было принять закон, по которому статус профессионального спортсмена даёт отсрочку от армии. Статус профессионального спортсмена определен куда чётче, чем статус врача или программиста и их, в масштабе страны, совсем мало.

Основная причина, почему спортсмены заслуживают отсрочки - по отношению практически к любой другой профессии - это то, что у них большая часть выпуска/заработка в течение жизни сосредоточена на нескольких годах в молодости. Именно поэтому им нужно давать отсрочку.

Они уверены, что если если всем пригрозить уголовкой и увольнением, то все будут работать хорошо

Системы стандартизированной отсрочки для спортсменов нет, потому что в России уже тридцать лет как действует чёткий социальный контракт. Формально служба в армии обязательна, но реально - добровольна. Те, кто не хочет идти в армию - и у кого нет денег на адвокатов, находящих легальные способы не призываться, идут в многочисленные "вузы", существующие только для этого.

Поскольку все профессиональные хоккеисты - люди очень богатые, у них никогда не возникало проблем - с юристами, или вот этими с вузами.

Пока в 2022 году какому-то дебилу не пришло в голову сделать из двадцатипятилетнего хоккеиста "показательный процесс". Подозреваю, что все той же братии из "взять Киев за три дня", "биологическое оружие", "мысли Мадлен Олбрайт" и т.п. - то есть Патрушев, Нарышкин и т.п. Потому что именно они уверены, что если если всем пригрозить уголовкой и увольнением, то все будут работать хорошо. Если провести показательные процесс, то все будут дальше слушаться.

Подействует ли на кого-то эта спецоперация? Операцию по запугиванию граждан саботируют все остальные в правительстве - в отличие от Патрушева и Ко, многие находятся в реальном мире, и понимают, чем обернётся реальный массовый призыв. Но если им не хватит сил сдержать идиотов - эта история будет одной из стартовых точек "краха режима".

Впрочем, почему обычный гражданин России, не миллионер, не вратарь сборной, должен извлечь из этой истории какой-то урок для себя - тоже непонятно. Во все времена "идеологии силовых решений" верят в какие-то примитивные социологические механизмы, пугать, сажать, вешать, но они реально редко работают. Идиоты со спичками.

Сейчас все кто может, попробуют "сбежать"

Какие уроки извлекут российские хоккеисты? Ну, сейчас все кто может, попробуют "сбежать". Если Федотова быстро не выпустят, то, конечно, последует разрыв договора о взаимном признании контрактов. Коротко говоря, клубы НХЛ получат возможность не признавать российские контракты игроков.

Я бы сказал "конец нынешней истории" российского хоккея. Тридцать лет строилась конкурентная внутренняя лига, интегрированная в международный рынок хоккеистов. А будет как в СССР, когда чемпионата страны фактически не существовало, потому что основная задача была иметь сильную сборную для нескольких игр в год с Западом. Но теперь и игр с Западом не будет.

Впрочем, я бы не исключал и отката назад в истории с Федотовым. У него, конечно, есть деньги на хороших юристов - а в истории с политическими корнями всегда есть масса нарушений. Плюс коррупция может быть на его стороне. Плюс, конечно, здравый смысл у каких-то людей наверху. Спички у идиотов они, конечно, не отберут, но, может, загасят этот конкретный уголёк.