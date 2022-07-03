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Задержанного хоккеиста Федотова ночью увезли из Петербурга

Вратарь Иван Федотов

Задержанного в Петербурге хоккеиста Ивана Федотова в ночь с субботы на воскресенье, предположительно, отправили в Североморск. Об этом сообщил его адвокат Алексей Пономарев.

По его словам, ночью Федотова вывезли с территории госпиталя, где он находился последние сутки, и на этом связь с ним прекратилась. Также Пономарев рассказал, что Федотов успел с его помощью подать в суд жалобу на решение петербургского военкомата о призыве на воинскую службу – заседание суда по этому вопросу должно состояться в ближайшее время.

25-летний Иван Федотов, вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею, был задержан правоохранительными органами 1 июля. Его обвинили в уклонении от воинской службы и доставили в военкомат. В военкомате Федотову стало плохо, и он был госпитализирован в Первый военно-морской клинический госпиталь для обследования.

В прошлом году Федотов был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги. Весной он объявил, что намерен покинуть ЦСКА: голкипер подписал контракт с американским клубом The Philadelphia Flyers и собирался переехать в США, чтобы там играть за НХЛ.

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