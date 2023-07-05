"Попали в болото оборонзаказа". Почему в Елабуге делают "Шахеды"

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Глава Краснодарского края предлагает автолюбителям добираться в Крым через оккупированные территории Украины, а министр транспорта хочет перевозить туристов на десантных кораблях;

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