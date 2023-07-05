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Время Свободы

"Попали в болото оборонзаказа". Почему в Елабуге делают "Шахеды"

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 июля

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Время Свободы - Темы дня 5.07.2023
by Радио Свобода

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Власти Чечни увидели "почерк западных спецслужб" в жестоком избиении Елены Милашиной и Александра Немова;

Глава Краснодарского края предлагает автолюбителям добираться в Крым через оккупированные территории Украины, а министр транспорта хочет перевозить туристов на десантных кораблях;

Дмитрий Медведев высказался за передачу конфиската на нужды "СВО";

В Татарстане налажено производство боевых беспилотников типа "Шахед" – расследование ютьюб-канала "Разворот";

Как белорусские власти и белорусские военные относятся к размещении в Беларуси подразделений ЧВК Вагнер;

В Чехии отмечают День Кирилла и Мефодия.

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