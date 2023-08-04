"Попытка похоронить заживо". Соцсети о новом сроке Навального

Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о "создании экстремистского сообщества". Прокурор запрашивал срок в 20 лет. На суд, который проходил прямо в колонии, не пустили никого, в том числе родителей оппозиционера; журналистам и другим посетителям пришлось смотреть заседание по видеотрансляции.

Радио Свобода собрало реакции пользователей соцсетей на приговор.

Иван Давыдов

19 лет особого режима.

Вроде бы.

«Вроде бы» – потому что в зал на открытое судебное заседание журналистов не пустили, а в зале для трансляций звук был такого качества, что никто точно ничего не расслышал.

Тоже, конечно, к портрету эпохи штришок.

Я почему-то был уверен, что суд проявит гуманизм и даст именно девятнадцать вместо двадцати. Обвинение просило двадцать.

Рустем Адагамов

Согласно тем срокам лишения свободы, которые сейчас есть у Алексея Навального, он, если выдержит и останется жив на особом режиме, сможет выйти на свободу в 2050 году, когда ему будет 74 года.

Ксения Собчак

Каждый раз, когда думаешь, ну куда уже хуже, стоит помнить – есть куда. Надеюсь, что выйдет гораздо скорее, будет реабилитирован, здоров и счастлив. Сил семье.

Анатолий Несмиян

Диапазон наказаний «ни за что» в России расширяется почти до пожизненного заключения. Дальше только расстрел. Ну, или что там есть в списке духовно-скрепных ценностей?

Александр Коляндр

19 лет....

Как это вообще стало возможным?

Кажется, после Сталина не было в России таких сроков по политическим мотивам.

Лиза Нестерова

Родителей Навального обещали пустить в зал к сыну, но обманули.

Мелочные, больные уроды работают в колонии, где сейчас сидит Навальный. Желаю им долго и сильно мучаться.

Многие надеются, что настоящее правосудие рано или поздно настигнет всех причастных к этому делу.

Олег Лекманов

19 лет дали Навальному. Пусть раньше окажутся в тюрьме и те гады, которые его осудили, и те, кто стоял за этим приговором.

Комментаторы отмечают выдержку Навального.

Ксения Ларина

Смотрю весь день спецэфир Популярной Политики , следим в прямом эфире за выездным «судом», где к огромным срокам приговаривают Алексея Навального и Даниэля Холодного.

Невыносимо смотреть на эти издевательства - над здравым смыслом, над ни в чем не повинными людьми, над их родными, над адвокатами и журналистами … Никто не понимает, не может разобрать бубнеж судьи. Кафка и Оруэлл рядом с этими суками - наивные сказочники.

Господи, сколько же сил и мужества в этом человеке - Навальный спокоен, он улыбается своей легендарной улыбкой, он успокаивает тех, кто рядом за этим идиотским столом , он поддерживает тех, кто на свободе. Он запрещает нам впадать в грех уныния и отчаяния. Какое страшное нечеловеческое падение страны мы наблюдаем …. Каких потрясающих людей уничтожает эта шакалья стая.

Алексей Беляков

Приговор Навальному – 19 лет особого режима. Это самый жесткий, где нельзя почти вообще ничего. Разве что дышать.

Он знал, что такой и дадут. На суде улыбался.

Происходящее не имеет никакого отношения к праву, напоминают комментаторы – и надеются, что полный срок Навальному отбывать не придется.

Илья Вайцман

Что нужно понимать: все эти "приговоры", которые путин вешает Навальному - пустая формальность. Алексей Навальный будет сидеть, как минимум, пока путин жив. Как это будет оформляться "в соответствии с законом" вообще не имеет никакого значения, как не имеет и никакого отношения к законности в принципе.

Происходящее в РФ сегодня (и не только с Алексеем Навальным) - в чистом виде "судебный террор" (плавно перетекающий во внесудебный), проводимый захватившей власть террористической группировкой т.н. "чекистов" с целью запугивания населения.

Александр Фельдман

Уинни Манделе пришлось ждать 27 лет.

Искренне надеюсь, что Юле придётся ждать меньше – как меньше ждали те, кто получал сталинские четвертаки всего за несколько лет до позорной кончины усатого отца всех народов в луже собственных испражнений на ближней даче в Кунцеве.

Дмитрий Гудков

Расправа, затяжное издевательство. На страх врагам и тем, кто понимает, что происходит.

Кто не понимает – доллар 96. Призыв до 30.

Это все синонимы 19 лет.

И дальше будет только больше. Важно помнить, что все эти цифры ничего не значат. Вчера дали 9 лет тюрьмы, сегодня – 19, завтра – пожизненный срок. Правильно говорить: срок ППЖ, «Пока Путин Жив». Пока бункерный террорист, надеющийся на бесконечность, не будет помножен на ноль.

Евгений Чичваркин

Гордыня не спроста один из смертных грехов. Добавляя ещё 19 лет тюрьмы строгого режима @navalny Путин и его фсб-банда думают, что столько проживут и будут у власти.

Но ведь приходит, фарт уходит, так как есть основной закон фарта/метеорологии: за хорошей погодой всегда приходит плохая и наоборот.

Путин наступил на бабочку в Украине ( лучше бы сразу на лепесток ) и волна времени, которая смоет всю эту чекистскую опаль неизбежна.

Да, с ярко освещённой террасы на Патриках не видно Меланхолии, но она приближается, смотри наверх или не смотри.

Пересоберём.

Но даже если Навальный выйдет на свободу намного раньше, ему предстоят непростые испытания.

Александр Рыклин

Дело тут не в количестве лет (19, 29, 39), а в ужесточении режима... Сил тебе, Леша...

Солидарность! Твари ответят..

Андрей Волна

С Алексеем Навальным тут ведь не в сроке даже дело.

Понятно, что он не выйдет, пока жив Путин и фашистский режим.

То есть не только в этих 19и годах дело.

А дело больше в том, какой режим ему назначил «судья» (а на самом деле палач) А.Суворов (аназначил он особый режим). И как будет отбывать срок Алексей:

— В одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.

— Без права переписки и свиданий с родственниками в течение первых 10 лет срока.

— По территории колонии заключенные перемещаются в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

— В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.

Условия цитированы по ТГ База.

Анна Монгайт

Навальному дали 19 лет особого режима. Это означает одиночка или один-два сокамерника в самых страшных лагерях . Это означает депривация и клаустрофобия. Это попытка похоронить его заживо. Помню день, когда впервые увидела его вживую. Помню день, когда его отравили. День, когда он летел в Россию. Дни, когда все выходили за него. Будет день, когда он выйдет. Меня часто спрашивают, когда я вернусь домой. В страну, в которой Навальный на свободе, надо вернуться

Вопрос, зачем в Россию вернулся Навальный, не перестает мучить комментаторов.

Карина Кокрелл-Фере

ЗАЧЕМ он вернулся? Непостижимо.

Его решили не выпустить никогда.

Аббас Галлямов

Навальный, в смысле искренности своей веры, является полным антиподом Путина и прочего российского официоза. Он сделал то единственное, что может сделать человек, чтобы доказать, что он до конца честен, - взвалил на себя свой крест и взошёл с ним на Голгофу. В этом принципиальное отличие Навального от Путина, «вера» которого принесла ему лишь дворцы, подданных и несметные богатства.

Делая то, что он делает, Навальный творит нечто, недоступное ни Путину, ни кому другому из представителей российского истеблишмента. Он пишет альтернативную историю страны. Той, которой русские люди будут гордиться, а не стыдиться. В Кремле это понимают и именно потому их всех буквально трясёт при одном упоминании имени оппозиционера.

Не хочется быть слишком пафосным, но в нынешней ситуации не будет большим преувеличением сказать, что именно наличие в России Навального оправдывает её существование. Во всяком случае даёт ей надежду.

Я, конечно, выразился несколько метафорически - в конце концов кроме Навального в отечественной политике есть и Яшин, и Кара-Мурза, и масса других людей, ежедневно рискующих своими жизнями и доказывающих тем самым искренность своей веры.

В общем, как говорили на Руси: «Не стоит село без праведника».

Вместо уличных протестов, которые в свое время помогли Навальному избежать тюрьмы, многие теперь ограничиваются неоправданно оптимистичными прогнозами в соцсетях, сетуют некоторые комментаторы.

Илья Жегулев

Все говорят мол 19 лет ничего не значат и все закончится раньше. А доказательство тому, что все закончится раньше - это наверное то, как всем по фигу, что дали девятнадцать лет.

Мария Снеговая

Согласна! Эта формулировка "что все закончится раньше" - это как раз психологический способ избежать ответственности, дискомфорта, чтобы ничего не делать. Поэтому ничего раньше не закончится.

Данила Гальперович

Путин - бандит и убийца, он должен сидеть (до приговора). Навальный - честный и сильный политик, он должен быть свободным. Всем нам нужно что-то делать, чтобы это стало реальностью.

Команда Навального и он сам призывают россиян не опускать руки.

Тем временем российское общество, зажатое тисками репрессий, выглядит все более инертным, констатирует писатель Борис Акунин:

Перед своим новым, астрономическим приговором Алексей Навальный обратился к соотечественникам с просьбой «что-то делать»: говорить с соседями, вешать листовки, писать в соцсетях, рисовать граффити, ходить на митинги.

Мы с вами знаем, что на этот призыв в России мало кто откликнется.

При этом знаем мы и то, что большинству россиян происходящее категорически не нравится: и война, и диктатура, и международная изоляция, и тотальная ложь, и бесчисленные запреты, и агрессивная пропаганда.

Но люди, которые не хотели всё это терпеть, или сели в тюрьму, или уехали, или затаились. Большинство же россиян изо всех сил стараются жить нормальной жизнью и поменьше думать о неприятном, хотя жизнь явно ненормальна и «неприятное» постоянно лезет во все щели.

Вопрос у меня вот какой.

Что заставит вас – лично вас - перейти от пассивного недовольства к действию, к протесту?

Те, кто никакого недовольства не ощущает, меня в данном случае (да и в любом случае) не интересуют.

Я спрашиваю всех остальных.

Что станет для вас триггером?

Резкое падение уровня жизни? Всеобщая мобилизация? Закрытие «железного занавеса»? Введение военного положения? Переход от точечных репрессий к массовым? Похоронка на близкого? Поражения на фронте?

Это не упрек и не призыв к борьбе. Я уехал, и у меня нет морального права ни на то, ни на другое. Кроме того я отлично понимаю, насколько опасна в современных российских реалиях любая форма протеста.

Но я уверен, что многие задают себе этот вопрос и сами. Или чувствуют, что рано или поздно придется себе его задать.