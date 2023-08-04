"Личный заложник Путина". Новый приговор Алексею Навальному

4 августа Мосгорсуд на выездном заседании во Владимирской области должен огласить приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Когда он уже находился в заключении, против него возбудили новое дело о "создании экстремистского сообщества". Прокуратура требует отправить оппозиционера на 20 лет в колонию особого режима. Алексей Навальный, на которого оказывается беспрецедентное давление в той колонии, где он находится сейчас, выступил с последним словом. Его сторонники объявили о проведении акции "Путин – убийца!" в третью годовщину его отравления, 20 августа 2023 года.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Это произошло сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после отравления в России боевым ядом "Новичок".

В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование сам Навальный, российские правозащитники и международное сообщество считают политическим.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".



В штрафной изолятор Навального, по словам его адвоката Вадима Кобзева, отправляли как минимум 17 раз. В общей сложности политик провел там более 180 дней – в частности, за то, что он "неправильно представлялся", за расстегнутую пуговицу и отказ мыть забор.

Навальный рассказывал, что на протяжении нескольких месяцев ему каждый день по вечерам включали февральское послание Владимира Путина Федеральному собранию. "Медиазона" создала виртуальный симулятор такого ШИЗО.

Алексей Навальный выступил в суде с последним словом, которое было опубликовано его сторонниками. Он произнес его на фоне попытки военного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" :



"Каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде. Дело такого человека безнадежно. Ведь если уж дело дошло до суда, то силы за этим человеком нет. Потому что в стране, управляемой преступником, спорные вопросы решаются торгом, властью, подкупом, обманом, предательством и другими механизмами из реальной жизни, а не каким-то там законом.

Что и было блестяще на днях продемонстрировано, когда те, кого объявили изменниками Родины и предателями, с утра убили на глазах у всей изумленной России несколько офицеров российской армии, а к обеду договорились о чем-то с кем-то и разошлись по домам, разделить между собой чемоданы с деньгами. Причем чемоданы не металлические, а самые настоящие. Их даже показали по российскому телевидению.

Тем самым закону и справедливости в России в очередной раз указали на их место. И оно совсем не престижное. В суде их точно не найдешь.

В общем-то, суд давно превратился просто в площадку, где гражданин только и может, что произнести речь без (и эта фраза повторяется в моем обвинении сотни раз) «согласования с органами государственной власти». Правда, для особо хитрых, злоупотребляющих возможностями судебных прений и последнего слова, придумали сначала закрытый суд, а потом и закрытый суд на территории тюрьмы.

Тем не менее нужно использовать любую возможность высказаться, и, выступая сейчас перед аудиторией в восемнадцать человек, семь из которых надели на головы черные маски, закрывающие их лица, я хочу не просто объяснить, почему я продолжаю бороться с тем бессовестным злом, которое называет себя «государственная власть РФ», но и призвать вас делать это вместе со мной.

Почему бы и нет? Может, вы и надели эти маски, потому что опасаетесь чего-то человеческого, того, что у вас есть и что может отразиться на вашем не прикрытом балаклавой лице? Например, тюремный надзиратель, который стоит сейчас за мной, по должности должен знать, какие мне предстоят суды. И вот я ему объясняю про еще одно уголовное дело и предстоящий процесс, про срок новый, который мне грозит. Каждый раз он кивает головой, закрывает глаза и говорит: «Не понимаю я вас и никогда не пойму». Должен же я попробовать ему объяснить.

Вопрос, как поступать, – главный вопрос человечества. Ведь все вокруг так сложно и так непонятно. Люди сбились с ног в поисках формулы правильного поступка. В поисках того, на что можно опереться, принимая решение.

Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект».

Это очень мудрая мысль, как мне кажется. И опираться человек должен на обе этих ноги.

Опираться только на совесть – интуитивно правильно. Но абстрактная мораль, не учитывающая человеческую натуру и реальный мир, выродится или в глупость, или в злодеяние, как было уже не раз.

А вот опора на интеллект без совести – именно она сейчас в основе российского государства. Изначально эта идея казалась элитам логичной. Используя нефть, газ и другие ресурсы, мы построим бессовестное, но хитрое, современное, рациональное, безжалостное государство. Мы станем богаче, чем цари прежних лет. И нефти у нас так много, что и населению что-то достанется. Используя мир противоречий и уязвимость демократии, мы станем лидерами, и нас будут уважать. А если нет, то тогда бояться.

Но происходит то же, что и везде. Интеллект, не ограниченный совестью, шепчет: отними, укради. Если ты сильнее, то твои интересы всегда важнее, чем права других.

Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне XXI века.

Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем.

Я поступаю, как мне кажется, последовательно. Без всякой драмы.

Я люблю Россию. Мой интеллект говорит мне, что жить в свободной и процветающей стране лучше, чем в коррупционной и нищей. А когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде не будет ни для меня, ни для кого-то другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей. Значит — теперь снова говорит интеллект — будет разумно и правильно с моей стороны бороться за независимый суд, честные выборы, быть против коррупции, так как тогда я достигну своей цели и смогу жить в моей свободной, процветающей России.

Вам, может, сейчас кажется, что я сумасшедший, а вы все нормальные, – ведь нельзя плыть против течения. А мне кажется, это вы сошли с ума. У вас единственная, Богом данная жизнь, и на что вы решили ее потратить? На то, чтобы надеть себе на плечи мантии, а на голову эти черные маски и защищать тех, кто вас еще и грабит? Чтобы помочь тому, у кого десять дворцов, построить одиннадцатый?

Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться с тем, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку. Потом гулять с этой собакой.

И точно так же для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Те, кто ее хочет. Кто ее ждет и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения. Понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея, и я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый.

Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии "Единая Россия". Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека две ноги: совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести в итоге приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить Прекрасную Россию Будущего".

Соратники Алексея Навального объявили о проведении акции под названием "Путин – убийца". Она пройдёт 20 августа, в третью годовщину отравления Навального.

"Страх, насилие, убийства – на этом путинская власть держится уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России, кто боролся за свободное будущее нашей страны. Теперь Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек", – говорится в соцсетях "Команды Навального".



Соратники оппозиционера призвали тех, кто живёт в "безопасных странах", выходить 20 августа на акции. "Команда Навального" просит записывать ролики с фразой Putin is a killer ("Путин – убийца") и распространять листовки и агитационные материалы в соцсетях.

О новом сроке, который хотят добавить Навальному, и о том, как можно помочь Алексею и другим политзаключенным, Радио Свобода рассказала проект-менеджер кампании "Free Navalny", сторонница оппозиционера Ольга Гусева:

Алексей Навальный - это личный заложник Владимира Путина

– Двадцать лет – это ужасно огромный срок, который дают за совершенные убийства или еще какие-то серьезные преступления. Но всем понятно, что Алексей Навальный – это личный заложник Владимира Путина, и он будет находиться в тюрьме до тех пор, пока будет жив Путин. Мне кажется, что важно об этом говорить честно: единственный способ освободить Алексея Навального – это изменение власти в России. В заложниках у этой власти оказался не только Навальный и его сторонники, в России много политических заключенных, которые оказались в тюрьмах после начала войны в Украине. Мы считаем, что наша задача – больше говорить об этих людях, привлекать внимание к их судьбам. К примеру, когда к Алексею Навальному не допускали врачей, Международная ассоциация врачей потребовала, чтобы ему была оказана медицинская помощь, и медиков к нему пустили. С просьбой освободить Навального к Путину не раз обращались известные во всем мире деятели культуры и искусства. На данные момент политические давление на Путина – это единственный вариант, который мы можем использовать для спасения Алексея и других политзаключенных.

– Расскажите об акции "Путин – убийца!", которая пройдет 20 августа, в третью годовщину отравления Алексея Навального...

Цель этой кампании - рассказать про всех людей, которых убивает Путин

– Конечно, в основном мы ориентируемся на жителей других стран, потому что в России такие акции проводить довольно сложно и опасно. Тем не менее, если какие-то люди захотят выйти, мы никак не сможем им помешать. Цель этой кампании, этого митинга – рассказать про всех людей, которых убивает Путин. Это очень широкая тема. Путин убил не только Политковскую и Бориса Немцова, не только пытался отравить Навального, но убил еще и сотни тысяч других людей. Вспомните крушение Боинга МН 17 в 2014 году – погибли 298 человек, в основном, граждане Нидерландов. Прямо сейчас идет война в Украине, где сотни тысяч невиновных мирных жителей Украины гибнут по приказу Путина. Поэтому один из слоганов, который мы несем на этой акции: "Нет переговорам с убийцей" и что "Путина нужно отправить в Гаагу". Мне кажется, это очень важно транслировать, потому что, несмотря на все, что происходит, несмотря на войну, есть большое количество политических деятелей, которые поддерживают Путина. Мы их всех знаем – это Марин Ле Пен (после начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер французских правых популистов старается избегать прокремлевской риторики. – РС), Герхард Шрёдер, Карин Кнайсль (экс-министр иностранных дел Австрии, гостем на чьей свадьбе был Владимир Путин. – РС) и так далее, – рассказала Ольга Гусева.

Алексей Навальный Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжёлого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале. Специалисты установили, что политик мог быть отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвинили в покушении ФСБ и власти страны.



После возвращения из Германии Навального задержали и отправили в колонию, заменив условный срок на реальный по старому делу. Позднее против оппозиционера возбудили несколько новых уголовных дел. Сейчас он отбывает девятилетний срок в колонии во Владимирской области.