Пора им ехать. Галина Сидорова - о путинском мирке

"Пора нам уже ехать", – изрёк российский министр иностранных дел Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции о работе дипломатического ведомства за 2021 год. Куда собрался? А собрался министр по поручению шефа выбить из Запада письменное обязательство НАТО закрыть организацию для новых членов (и ничего, что по уставу подать заявление о вступлении может любой желающий, чувствующий угрозу своей безопасности; с точки зрения Кремля, "хотелки" желающих не в счёт). Пошла-поехала, так сказать, угроза. Но почему-то скорее насмешила.

История с ультиматумом НАТО далека от завершения. Российские "танчики" второй месяц придвигаются вплотную к украинской границе, а теперь ещё и десантников подтянули, и прочую технику щекотать нервы соседям и всему миру заодно. Никто, кстати, пока не подсчитал хотя бы примерную стоимость "игр кремлевского разума" для российского налогоплательщика. Никто сегодня не может предсказать, каков будет финал. Я, к примеру, не возьмусь утверждать ни того, что войны не будет, ни того, что война начнётся. На мой взгляд, шансы 50 на 50. И это не смешно. Но всё-таки что-то полезное мировое сообщество (и, надеюсь, российские граждане) из всего этого вынести могут, причём чем раньше, тем лучше. А именно: 1) оценить состояние умов нынешнего кремлёвского небожителя и его приближённых и 2) разглядеть истинное лицо "Русского мира", точнее, "путинского мирка".

Что до состояния умов, то первой в здравомыслии "друга Владимира" засомневалась Ангела Меркель в разговоре с Бараком Обамой сразу после путинской крымской авантюры. Нынешний отчаянный шантаж американцев и натовцев вкупе с запугиванием соседней Украины подобные сомнения усилили многократно. Причём от шефа не отстают подчинённые. Министр Лавров попытался "отфутболить" щекотливую тему "отсутствия здравомыслия" противной стороне. Как раз в тот день, когда ожидался тот самый письменный ответ от генерального секретаря НАТО, российский дипломат номер один заявил, что давно никак его заявлений не рассматривает, потому как "он [Столтенберг] уже потерял связь с реальностью". Всех, однако, превзошёл представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Из его уст прозвучало, что "мир любой ценой нам не нужен". Вполне в духе знаменитого путинского трёхлетней "выдержки": "Мы, как мученики, попадём в рай, а они – просто сдохнут".

"Шантажируемые" западные лидеры ведут себя с кремлёвским шантажистом как с больным, аккуратно пытаясь спустить его с небес на землю

И вот тут самое время перейти к "полезному" пункт 2 – к "Русскому миру". Не к историческим концепциям, в которые так любит погружаться российский президент, а к вполне конкретному содержанию. К тому, что этот дивный мир предлагает соседям, всем, кого хочет осчастливить, "отлучив" от коварной НАТО. И к тому, каким этот мир видится со стороны. Если брать внешнюю политику, то Россия предстаёт прежде всего нарушителем собственных международных обязательств – достаточно вспомнить отъём Крыма (игнорирование подписанных в 1994 и 1997 годах договоров) и де-факто нападение на соседнюю страну. Внутрироссийская картинка – не менее впечатляющая. Фальсификации на выборах. Коррупция в "верхах" и нищета в "низах". Власть убивает (Борис Немцов) и травит (Алексей Навальный), объявляет экстремистами и террористами оппозиционеров. Назначает "иноагентами", вынуждает уезжать из страны гражданских активистов и независимых журналистов. Уважаемые международные организации объявляет нежелательными. Сажает за шпионаж ученых, сотрудничающих в официальных международных проектах. Преследуют за веру (Свидетели Иеговы), закрывает глаза на насилие в семье, издевается над ЛГБТ. В российских тюрьмах заключенных пытают и насилуют. В XXI веке на территории страны сохраняется анклав с феодальными порядками, где людей мучают и убивают по прихоти местного главы, объявившего себя "пехотинцем Путина". В общем, добро пожаловать в наш мир.

"Шантажируемые" западные лидеры ведут себя с кремлёвским шантажистом как с больным, аккуратно пытаясь спустить его с небес на землю – предложили вот (в письменном виде) организовать переговоры об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности, обсудить взаимные правила. Дают, так сказать, возможность выйти из положения без потери лица и без акцента на нереальных требованиях. Но вопрос, зачем был нужен шантаж, попытка ввязываться в драку с НАТО, с американцами, с Украиной с заведомо проигрышным для России финалом, остаётся.

В путинскую голову, конечно, не влезешь. Но, по-моему, Путин лихорадочно ищет, с чем бы ему войти в историю. С "Русским миром" не получилось – азарт от крымской авантюры выдохся, обернувшись необходимостью кормить и обихаживать полуостров, что оказалось, мягко говоря, нагрузкой для нездоровой российской экономики. А уж с "ДНР-ЛНР" одни неприятности из серии, по поговорке "нести тяжело и бросить жалко". Воссоздания Союза ни в какой конфигурации не выходит, разве что Александр Лукашенко вечно под рукой. Остальные несутся прочь при первой возможности. На глазах рассыпаются "особые полномочия" Нурсултана Назарбаева в Казахстане – чуть не ежедневно отстраняют, а то и арестовывают кого-то из родственников и приближенных елбасы, ещё месяц назад казавшегося вечным. Так что, возможно, именно подписание соглашения о нерасширении НАТО – то "великое", что Путин вознамерился оставить после себя.

Даже в путинском окружении, насколько мне известно, есть те, кто допускает, что он уже давно пребывает в собственной реальности, но это, мол, ничего не меняет, типа, "дедом так легче управлять". Есть люди вполне либеральных взглядов, которые отдают должное Путину как умному стратегу. Но, как ни крути, "Операция НАТО" скорее из серии "сползающей крыши". Ещё одно очко в пользу демократии, которая при всех издержках хороша тем, что не позволяет опьяневшему от собственной власти чудику войти во вкус и возомнить себя вершителем судеб – сначала одной страны, потом региона, а там, глядишь, и целого мира. Ну, или в данном случае, собственного мирка.

Вот уж действительно, пора уже им, нынешним, (у)ехать….

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель