Посадивших самолёт "Уральских авиалиний" в поле просят уволиться

Пилотов "Уральских авиалиний", посадивших самолёт Airbus А320 с заканчивающимся топливом в поле под Новосибирском, попросили уволиться. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Командиру воздушного судна Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семёнову предложили написать заявление по собственному желанию, но они пока не стали этого делать, рассказали "Известиям" родственники пилотов.

В "Уральских авиалиниях" отказались комментировать увольнение Белова и Семёнова.

12 сентября самолёт "Уральских авиалиний" со 159 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле. Пилоты не смогли сесть в Омске из-за отказа гидравлической системы и приняли решение лететь в Новосибирск, где более длинная полоса. Однако им не хватило топлива, и самолёт пришлось экстренно сажать в поле.

Сергей Белов ранее говорил, что отказался от посадки в Омске из-за проблем с гидравликой, порывистого ветра и короткой длины посадочной полосы. Решение об аварийной посадке, как полагают пилоты, было вынужденным.

Месяц назад появились сообщения, что Росавиация завершила расследование авиационного происшествия и назвала причиной аварии - ошибку пилотов, которые не смогли правильно рассчитать остаток топлива после неудачной посадки в Омске. Самолёт следовало сажать там же в аэропорту, а не направлять на резервный аэродром в Новосибирске, как сделал экипаж, говорится в документе Росавиации. Официально он не публиковался, его выкладывали в соцсетях авиационные блогеры.

Выводы комиссии соответствуют предположениям, высказанным многими авиационными экспертами сразу после аварии. В "Уральских авиалиниях" причиной аварии называли отказ гидравлической системы самолёта.