Росавиация завершила расследование авиационного происшествия с пассажирским самолётом "Уральских авиалиний" в сентябре 2023 года. Тогда лайнер Airbus A320 с заканчивающимся топливом сел в поле в Новосибирской области после того, как не смог приземлиться в аэропорту Омка. Причиной аварии комиссия назвала ошибку пилотов.

Документ "Росавиации" официально не публиковался, его выкладывают в соцсетях авиационные блогеры. Такие отчёты после составления рассылаются органам власти, владельцу самолёта и Межгосударственному авиационному комитету. Текст составлен 31 октября 2023 года, следует из документа.

В нём сказано, что экипаж "Уральских авиалиний" не смог правильно рассчитать остаток топлива после неудачной посадки в Омске. Самолёт следовало сажать там же в аэропорту, а не направлять на резервный аэродром в Новосибирске, как сделал экипаж, говорится в тексте.

Отмечается, что уже после того, как топливо кончилось, экипаж принял единственно верное решение посадив самолёт на выбранной площадке. После посадки в баке оставалось 184 килограмма топлива, этого бы хватило на несколько минут работы двигателя, подсчитал корреспондент Радио Свобода. На борту находились 165 человек.

Выводы комиссии соответствуют предположениям, высказанным многими авиационными экспертами сразу после аварии. В "Уральских авиалиниях" причиной аварии называли отказ гидравлической системы самолёта.