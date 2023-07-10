Слушателей Дианы Арбениной оштрафовали за украинский лозунг

Тушинский районный суд москвы оштрафовал двух слушателей концерта певицы Дианы Арбениной. Они признаны виновными по статье о так называемой дискредитации российской армии. По мнению суда, на концерте они "скандировали националистические украинские лозунги".

Как сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости", на концерте 8 июля на стадионе "Спартак" в Москве Арбенина принимала от поклонников цветы. Один из фанатов подарил ей букет и произнёс "Слава Украине". Арбенина ответила, что не хочет провокаций на концерте в честь дня своего рождения. Поклонника, пытавшегося подарить букет, на выходе задержали сотрудники "Центра Э" - подразделения МВД по борьбе с экстремизмом.

Подробностей о том, что вменялось второму обвиняемому, не приводится. Суд назначил обоим штрафы в размере 30 тысяч рублей.