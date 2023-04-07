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В России отменяют концерты "Ночных снайперов", на солистку написали донос

Диана Арбенина

Уже в шести городах России отменили концерты рок-группы "Ночные снайперы". На солистку группы Диану Арбенину написали донос из-за её антивоенной позиции.

Известно, что концерты отменили в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти и Пятигорске, выступление в Краснодаре под вопросом.

В Татарстане отмену объяснили "техническими причинами", в Ульяновске – тем, что за день до концерта на той же площадке пройдёт "областное мероприятие". Представитель дворца культуры в Пятигорске заявил, что артисты "сами понимают, почему это происходит". Тур "Ночных снайперов" к 30-летию группы должен завершиться в июле концертом в Москве.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру России на Арбенину поступило заявление от Виталия Бородина, известного своими доносами. В нём Бородин просит проверить певицу на предмет "дискредитации" российской армии.

Арбенина неоднократно высказывалась против войны в Украине. В апреле прошлого года "Ночные снайперы" выпустили антивоенную песню "Не молчи". Её премьеру в Челябинске встретили аплодисментами.

  • После полномасштабного российского вторжения в Украину власти России стали преследовать деятелей культуры из-за их антивоенной позиции. Многие из них лишились должностей и площадок для выступлений, некоторые были вынуждены уехать за границу.

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