"Посейдон" присмотрит за коррупцией. Анонс видеопрограммы

Несанкционированная акции против коррупции в Москве, 26 марта 2017 года
Несанкционированная акции против коррупции в Москве, 26 марта 2017 года

Госдума отменила ежегодные декларации доходов чиновников. Контролем их доходов займется закрытая государственная система

Так же в выпуске:

Ни живы, ни мертвы. В российских судах почти 90 тысяч исков о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести.

Кругом враги. Суды в России вынесли рекордное число приговоров за госизмену и шпионаж

