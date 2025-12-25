"Посейдон" присмотрит за коррупцией. Анонс видеопрограммы

Так же в выпуске:
Ни живы, ни мертвы. В российских судах почти 90 тысяч исков о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести.
Кругом враги. Суды в России вынесли рекордное число приговоров за госизмену и шпионаж
Госдума отменила ежегодные декларации доходов чиновников. Контролем их доходов займется закрытая государственная система
