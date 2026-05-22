"Посейте горе в сердце Трампа". Сборную Ирана проводили на Кубок мира

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 22 мая

01:12 Кремль опровергает сообщения о том, что Путин поручил завершить войну в Украине до конца года. Удар по колледжу в городе Старобельск в оккупированной части Луганской области

03:24 Владимир Зеленский об ударах по российским НПЗ и угрозах со стороны Беларуси

05:45 Американский конгрессмен Дон Бейкон – о необходимости санкций против России

07:26 Россия и Беларусь завершили учения по применению ядерного оружия

09:56 Рост числа банкротств физических лиц в России

13:35 Задержание муфтиев и мусульманских ученых, связанных с Советом муфтиев Равиля Гайнутдина

17:24 Марко Рубио о Кубе как угрозе национальной безопасности США

19:39 Проводы сборной Ирана на чемпионат мира по футболу

22:45 Книга недели: Сборник «Поэта и время», выпущенный издательством YMCA-PRESS