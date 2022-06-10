Посла РФ вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало посла России в этой стране Владимира Липаева, чтобы, как сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, "осудить недавнее выступление президента Путина".
Встретившийся с российским послом чиновник указал, что недавние слова российского президента, в том числе об эстонском городе Нарва, "достойны сожаления", особенно на фоне российского вторжения в Украину. "Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России" - говорится в сообщении МИД Эстонии.
Внимание министерства привлекли высказывания Владимира Путина о политике российского императора Петра I. На встрече с молодыми предпринимателями в четверг заявил, что Петр I в годы Северной войны со Швецией "возвращал" территории, а не "отторгал" их от Швеции. По его словам, на месте, где был основан Санкт-Петербург "испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы" - сказал Путин, добавив, что Петр I "возвращал и укреплял" территории. "Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять" - сказал он также, не упомянув о конкретных территориях, которые он имеет в виду.
- Под Нарвой в 1700, в самом начале Северной войны, российская армия потерпела от шведов серьёзное поражение. Однако спустя несколько лет крепость была взята, а по итогам войны Нарва и вся территория современной Эстонии перешла под контроль Российской империи. В Таллине существует дом-музей Петра I в парке Кадриорг.
- Официально Россия не имеет территориальных претензий к Эстонии. Призывы к отторжению Нарвы, где живёт главным образом русскоязычное население, или оккупации всей Эстонии, иногда звучат со стороны радикально настроенных "патриотических" публицистов. В Эстонии опасаются, что так называемая идеология "русского мира" может быть распространена и на неё, как на страну, входившую в состав Российской империи, а затем СССР.
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