Посла РФ вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало посла России в этой стране Владимира Липаева, чтобы, как сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, "осудить недавнее выступление президента Путина".

Встретившийся с российским послом чиновник указал, что недавние слова российского президента, в том числе об эстонском городе Нарва, "достойны сожаления", особенно на фоне российского вторжения в Украину. "Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России" - говорится в сообщении МИД Эстонии.

Внимание министерства привлекли высказывания Владимира Путина о политике российского императора Петра I. На встрече с молодыми предпринимателями в четверг заявил, что Петр I в годы Северной войны со Швецией "возвращал" территории, а не "отторгал" их от Швеции. По его словам, на месте, где был основан Санкт-Петербург "испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы" - сказал Путин, добавив, что Петр I "возвращал и укреплял" территории. "Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять" - сказал он также, не упомянув о конкретных территориях, которые он имеет в виду.