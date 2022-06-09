Путин: "На нашу долю выпало возвращать и укреплять территории"

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Пётр I не отторгал территории Швеции во время Северной войны, а "возвращал" их и "укреплял". По словам главы государства, "на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять".
Путин заявил, что на территориях захваченных Петром I испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Эти земли по его словам всегда были под контролем российского государства. Президент также вспомнил и про город Санкт-Петербург основанный первым российским императором. Он заявил, что изначально страны Европы не признавали эти территории за Россией.
Ранее стало известно, что представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Это было сделано после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко на оккупированные российскими войсками территории Украины. После вторжения Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остаётся под украинским контролем.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны.
- В 2014 году Россия аннексировала Крым. Перед этим регион объявил о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
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