МИД Узбекистана вызвал посла России из-за слов Прилепина

МИД Узбекистана вызвал российского посла Олега Мальгинова из-за высказываний сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина, который на публичном мероприятии предложил присоединить к России узбекские территории.

Согласно официальному сообщению МИД, в ходе встречи до Мальгинова в "принципиальной форме было доведено, что такие необдуманные заявления носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на исторически дружественных отношениях" между Узбекистаном и Россией. Согласно тому же сообщению, Мальгинов на встрече отметил, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан никогда не подвергались сомнению в России".

В российском МИД заявили, что "высказывания Прилепина не имеют ничего общего с официальной позицией российского руководства".

Накануне Захар Прилепин, выступая на заседании одной из своих военно-политических структур, сказал, что периодически возникающие в России конфликты с мигрантами можно решить путём присоединения новых территорий, в частности узбекских. "Искренне стою на том, чтобы вот эти территории, откуда к нам едут гастарбайтеры, чтобы их присоединять и уже на месте обучать людей русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там, допустим, в Узбекистане", – сказал Прилепин.

Кроме того, он заявил, что после предполагаемой им победы в войне с Украиной никто не сможет запретить России "сделать что-либо полезное на евразийской территории", в том числе заявить претензии на территории бывшего СССР. "Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского Союза, что позволит нам в любой момент сказать: "Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на неё", - пояснил Прилепин.